周冠宇不曾怀疑自己终会收获F2首胜

索契的第二回合比赛，因为杰克·埃肯和卢卡·吉奥托在第7圈的事故造成Tepco护墙无法及时修复，最终没有恢复进行。这使得从第一位发车后一直处于领先位置的周冠宇，成为了比赛的获胜者，尽管因为没有达到75%里程而积分减半。

在9次登上过F2领奖台后，周冠宇终于在第10次时登上了最高处。对于这位中国小将来说，这是一场迟到的胜利，因为在斯皮尔堡揭幕战第一回合里，从杆位出发的他，在第一名的位置上掌控着比赛的节奏，却因为机械故障而错过机会。

之后的9个周末里，虽然周冠宇取得了4次领奖台成绩，包括在银石第一个周末的主赛第二名，但是多次机械问题、车队战略适当和无辜卷入事故，让效力于UNI-Virtuosi车队的他始终迟迟无缘胜利。

索契周六主赛中，第九位发车的周冠宇以第八名完赛，从而获得了周日冲刺赛的倒序杆位。凭借着出色的启动和赛车强劲的直道速度，周冠宇领先进入了在2号弯的全场第一个减速弯。此后，尽管尼基塔·梅塞平在第二位上紧追，中国小将稳稳地守在第一，直到比赛被中断。

周冠宇表示，他和UNI-Virtuosi车队实际上从2020赛季一开始就展现了良好的竞争力——他的队友卡勒姆·埃洛特正在争夺年度冠军，而他自己也在已经完成的10个比赛周末，尽自己最大努力把赛车的极限发回来。

“总体而言，从第一个周末开始，我们就显示了很好的速度，”周冠宇向Motorsport中文网表示。

“无论是排位赛还是比赛里，我们都很强，就像上个比赛周末在穆杰罗，我从第20位发车，拿到第5名。那展示了我们有很好的比赛速度。可以肯定的是我们有一辆好车，我们也能够把我们手头的能耐最大限度地发挥出来。

“另一方面，重要的是我拿出最好的表现， 尽我最大的能力，不要犯错，时刻准备着。从一开始，从练习收集关键的数据。从始终在排位赛里进步，到在所有比赛里完成所有工作； 我一直相信自己本来早就应该获胜。我们本来可以在今年拥有一个很好的赛季； 显然赛季没有按计划的样子发展。”

今年担任雷诺F1车队试车手的周冠宇给自己定下进入年度前四的目标，以便获得可以申请F1超级驾照的资格。

虽然他目前处于第八位，距离该位置上的克里斯蒂安·伦德嘉德25.5分的差距，但是本赛季发展起伏不断，车手之间差距非常微笑，意味着在巴林的两轮收官战——尤其是第二个周末采用外圈、更短的布局，足以增添意外因素。

中国小将表示，他会在最后两轮里坚持不懈。“赛季还没结束，我们仍然在为取得好的年度排名而战。但是我觉得第一场胜利绝对就像：你花了很长时间努力追求一样东西， 终于一切到位了。这对我和车队都是很好的成就。我们会一直努力至赛季结束。”

值得一提的是，周冠宇在穆杰罗周末结束后，前往布达佩斯完成了两天2018年雷诺F1赛车的测试，积累了将近1000公里的里程数。而根据F2赛季安排，索契之后有两个月的间隙期，随后才是在巴林的背靠背周末。