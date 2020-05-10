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FIA F2 / 比赛报告

周冠宇、拉塞尔各自在虚拟西班牙收获胜利

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周冠宇、拉塞尔各自在虚拟西班牙收获胜利
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2020年5月10日 下午8:21

在虚拟西班牙大奖赛周末，周冠宇首次加入F2虚拟赛季就在第一回合获胜主赛中胜出，而威廉姆斯车手乔治·拉塞尔赢下第五场F1虚拟大奖赛的胜利。

在率先进行的虚拟垫赛中，周冠宇代表他现实中效力的UNI-Virtuosi车队首次加入F2虚拟赛季的战斗。他在排位赛里仅落后拿到杆位的Prema车手亚瑟·莱克勒克0.1秒，但还是能从第一排发车。

第一回合比赛总共有19圈。首轮F2虚拟赛包揽两回合胜利的莱克勒克，在起步后顺利地领先进入一号弯。代表Carlin比赛的诺曼·纳托超过周冠宇上升到第二。不过第二圈，今年担任雷诺F1车队试车手的周冠宇就在1号弯夺回了位置，并且很快追上了领跑的莱克勒克。

在连续两圈的紧追之后，周冠宇在第6圈来到4号弯时短暂地超过，但是Pream车手又抢回位置，期间差点引发俩人打转。很快，周冠宇再次在10号弯进行尝试。由于受到了莱克勒克赛车幻影的影响，他顶到了对方车尾并导致后者打转，也因此吃到了3秒罚时。摩纳哥人在当圈立即进站，但是在出站过程中受到耽搁，下滑了多个位置。

周冠宇晚一圈进站，回到赛道时位居第六名，但是此后比赛进入他的掌握，在超过多辆未进站的赛车后逐渐赶回队伍前列。原本有威胁的纳托，因为赛车出界次数过多，也被罚时3秒。

最后一圈，莱克勒克尽管追到了第二名，但是已经落后了6秒多。眼看最多只能以第二名完赛，摩纳哥人不仅吃到了3秒罚单，而且突然停在砂石区——疑似出现技术问题，退出比赛。

遥遥领先的周冠宇以巨大的优势，拿下他在虚拟F2系列赛的首场胜利。值得一提的是，去年首次参加F2的他，就是在巴塞罗那第一次登上领奖台。本回合的第二名由Trident车队的德国车手Lirim Zendeli获得，而第三名则是代表DAMS参赛的奥利弗·罗兰。

紧接着的第二回合与现实中一样采取前八名倒叙发车，但只有5圈的时间。前一场与领奖台失之交臂的纳托，在激战中战胜Charouz Racing System车队的路易·德莱特拉兹、Campos车队的杰克·埃肯后获胜。第八位起步的周冠宇则冲到了第四名。

到目前为止，周冠宇在他参加的所有三个虚拟比赛周末，斩获了2场胜利（另一个是F1虚拟巴林大奖赛）和1个第三名（F1虚拟中国大奖赛），保持着100%登台纪录。

George Russell, Williams Racing

George Russell, Williams Racing

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

在第五个虚拟大奖赛周末，效力于威廉姆斯车队的英国年轻车手拉塞尔第一次拿到F1虚拟比赛的杆位。但是，糟糕的发车令他一度落到第六名，不过之后他吹响了反攻的号角。

更换轮胎之后，赶路心切的拉塞尔被罚3秒，但是没有延误他的计划。在33圈的比赛进行到第25圈时，他在一号弯超过了领先位置上的法拉利车手查尔斯·莱克勒克。虽然摩纳哥人在后一圈抢回位置，但还是被拉塞尔完成一次漂亮的超车。

倒数第二圈，莱克勒克落后拉塞尔不到2秒。如果按这个顺序完赛，摩纳哥人还是可以登上最高领奖台。然而戏剧性的场面发生了，这位法拉利车手在多次受到不要出界的警告后，也被加时3秒。拉塞尔就此保住了他在F1电竞系列赛里的第一场胜利。  

今年担任梅赛德斯替补车手的埃斯特班·古铁雷兹在比赛开始后，趁着拉塞尔遇到差池，击退亚历山大·阿尔本后领跑比赛，但之后被抢回了位置。不过，墨西哥人发挥稳健，为梅赛德斯第一次在这项虚拟赛事中进入前三名。

领跑的阿尔本在第8圈就早早进站，执行二次进站的策略。第二次换胎后，硬胎速度不如预期，延误了红牛车手往前赶，最后名列第四。另一名威廉姆斯的正式车手尼古拉斯·拉蒂菲获得第五名，之后是代表梅赛德斯的安东尼·戴维森、阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹、哈斯替补车手皮埃特罗·菲迪帕尔蒂。前十名的最后两个位置被法拉利的安东尼·弗奥科、雷诺的马克斯·弗特瑞尔拿到。

迈凯伦车手兰多·诺里斯依然深陷联机问题“诅咒”，最终以退赛收场。而在其他参赛的“跨界”明星中，皇马门将库尔图瓦和曼城前锋阿奎罗分别名列第12和14名。

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Author Frankie Mao

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