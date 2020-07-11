周冠宇因受阻挡损失0.3秒而错过“二连杆”

本场排位赛一开始，周冠宇驾驶着UNI-Virtuosi赛车就很有竞争力。但是，此前练习阶段里速度最快的Carlin车队角田裕毅，同样展现出争夺杆位的势头。

在激烈的争夺中，担任雷诺F1试车手的周冠宇以0.038秒之差错失杆位。不够，他还是超过了队友卡勒姆·埃洛特，将在第一回合主赛历从头排发车。

虽然中国小将认为自己原本很有机会连续两个周末摘下杆位，但对排位赛结果感到满意。

“这场排位赛没有上周末的容易。上周末的麻烦之后，车队做得很棒，解决了赛车的问题，所以非常感谢UNI-Virtuosi车队，”周冠宇在排位赛后的新闻发布会上表示。

“排位赛里，老实说，我认为我们用第一套轮胎基本展现了绝对的速度，之后我们又有了进步，可以竞争杆位。”

“最后两圈里，我在第一计时段做出了全场最快，但之后损失了0.3秒，否则我认为足够拿到杆位。但是我对自己的成绩感到开心，很期待正赛。”

排位赛开始后，日本新秀在第一轮冲刺后做出1分14.803秒占据第一，而周冠宇稍稍落后队友卡勒姆·埃洛特，位列第三。

来到最后阶段的第二轮冲刺，换上一套新软胎的周冠宇已经在第一计时段里全场最快，但是在3号弯遇到了正在做出场圈的前Prema队友米克·舒马赫。这令他只能放弃这一圈。

紧接着的下一圈里，中国小将又在第一、三计时段里连续刷出全场最快时间，但还是在第二计时段有些损失。

当被Motorsport中文网问到如何在遇到突发状况后紧急调整并刷新个人时间，周冠宇回答说：“我知道排位赛里可能会碰到不利于你的事情，所以主要专注于自己的工作。

“虽然有一点不走运，但我还是有机会做好最后一个冲刺圈。幸运的是那发生在第一计时段，所以不需要对超软胎做太多的暖胎。这个缓和圈做得挺好，能够为最后一次冲刺做准备。

“显然，如果那一圈可以跑完的话，以轮胎的性能应该可以更好。但是你集中注意力，不要犯错，跑好一圈。我知道第二套轮胎大家都会进步，所以（受阻挡）没有给我思想上带来太多干扰。”

本周末F2在红牛环背靠背进行。上周末的揭幕战里，周冠宇在周六第一回半程过后控制比赛的情况下，因为赛车出现机械故障而遗憾地落到队尾。而周日的冲刺赛中，当他向积分区发起冲击时，又无辜卷入其他赛车的事故。

两个周末的间隙里，周冠宇坦言需要忘掉不愉快的经历，而随身携带的PS游戏机帮助他放松，并且把注意力转向本周末。

“上一周让人很受伤，”中国小将说，“上个周末，我对回到驾驶舱是那么的兴奋，然后上周六一切发展对我有利，直到遇到技术问题，不得不退出比赛。那意味着整个周末我没能从比赛里拿到积分，蒙受了很多损失。”

“幸运的是我们的比赛连着进行，所以我能忘掉那个周末，把注意力放在这个周末。”