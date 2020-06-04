周冠宇回到雷诺训练，备战F2新赛季

F1近期公布了2020赛季前8场全部在欧洲进行的赛程。奥地利将在7月3-5日举行新赛季的第一场大奖赛并且“背靠背”地进行两个周末，匈牙利、英国、西班牙、比利时和意大利将在之后的8周时间里举行6场比赛。这8场已经定下来的大奖赛，F2和F3都将作为垫赛进行。

2019年获得F2年度“最佳新秀奖”的周冠宇将在今年继续代表UNI-Virtuosi车队参赛。刚刚度过21岁生日的他目前已经返回英国，并在昨天回到雷诺Enstone基地报道。在前往奥地利之前，他将与雷诺运动学院的其他成员一起进行训练，来把自己的状态调整到最佳。

3月初的F2巴林季前测试结束后不久，由于新冠肺炎疫情在欧洲蔓延导致赛季暂停，周冠宇回到了上海。两个月的时间里，虽然没有比赛，也无法按正常节奏开展工作，但是他坚持日常的身体训练，并且远程参加雷诺车队的会议和线上工程学课程。

“训练像我在英国时一样，”在离开上海之前，周冠宇向Motorsport中文网表示，“我的教练给到我周一到周五、周六的训练计划。同时，我们每周会进行视频或语音通话两次左右来保持沟通。他也会告诉我关于饮食方面需要注意的地方，配合上我带回来的一些营养品。”

“雷诺方面，每周有3次左右的视频会议，其中一次关于健身，另外1-2次会根据不同的安排来告知一些F1赛车技术相关的信息，或者根据个人需要，与工程师进行一对一的沟通。”

“我们也有线上课程。从一个月前（4月份）就开始了，每周一次，帮助我们从各个方面更加细致地理解赛车的工作原理。因为平时车手很少有机会从工程师的角度去了解赛车，这段时间则有机会更彻底地去认识赛车。”

值得一提的是，在这段现实中赛车停摆的日子里，周冠宇在电竞领域取得令人瞩目的成绩。他在F1官方发起的虚拟大奖赛系列的第一场比赛中取得胜利，之后又在有查尔斯·莱克勒克等6名F1车手参加的虚拟中国大奖赛里进入前三。上个月虚拟西班牙周末的F2首回合长距离比赛，这位中国小将击败了所有其他今年赛道上的对手。3次参加官方电竞赛事，周冠宇保持着百分之百登上虚拟领奖台的纪录。

如今，F2新赛季还有一个月将要揭幕。去年5次登上领奖台的周冠宇，已经为自己定下了进入年度前三名的目标——至少也要前四名——来获得申请“F1超级驾照”的积分要求。除了F2比赛之外，他还担任雷诺F1车队本赛季的官方试车手，将会更多地参与到2020赛车的研发工作和F1车队运作中。