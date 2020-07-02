周冠宇力争每个周末登上F2领奖台

在延迟了3个多月之后，本周末F2将在奥地利红牛环赛道启动。周冠宇将继续代表UNI-Virtuosi车队征战他在这项锦标赛的第二个赛季。

去年，周冠宇在自己的首秀赛季里，5次登上领奖台，并且获得了年度最佳新人奖。本赛季生为“二年级”之后，他以进入年度前三名为目标，而进入年度前四名，就足够获得申请F1“超级驾照”的资格。

上赛季令人惊艳的表现中，周冠宇有3次从第一排发车的纪录，包括在银石拿到杆位。而他5次领奖台完赛中，有3次是在周六的主赛里完成。

这位中国小将承认，今年要争取更好的年度排名，或者是争夺年度冠军的话，就必须提高头排发车的成绩转化率，同时需要在可以拿到满分的第一回合比赛中更频繁地进入前三名。

“如果每个周末都能登上领奖台，一个回合在领奖台上，还有一个回合在前五，对于争夺年度冠军的可能性也非常大，” 周冠宇对Motorsport中文网说。

“去年一开始的目标是在冲刺赛上领奖台，结果第一个领奖台是在周六正赛上拿到。今年的期望和目标显然更大，毕竟今年想要争取年度好成绩，需要把重心放在第一回合，因为可以拿到满分，也是更重要的比赛。所以今年的重心肯定是希望在第一回合里跑好。”

“去年排位赛各方面比预期好很多，一开始在练习阶段就能很快适应，今年信心会更大。其次，发车时很重要，当发车上升几个位置，比赛里会轻松很多。去年我们整个车队遭遇发车上的挫折，但在阿布扎比测试中，进行了一些改变，效果不错，希望今年可以有更好的发车。”

F2当前的赛历与F1同步，在红牛环、亨格罗林、银石、巴塞罗那、斯帕和蒙扎进行8个周末。对中国小将来说，凭借去年吸收的经验，现在他能够在比赛周末更快地进入状态。

“我希望自己能够尽早地在比赛周末找到感觉，”周冠宇向Motorsport中文网表示，“从去年来看，我对F2的车感挺好。今年基本上每个赛道都是完全跑过的，所以应该可以更快适应。”

Guanyu Zhou, UNI Virtuosi Racing Photo by: Colin McMaster / Motorsport Images

6月初回到英国之后，周冠宇就跟随雷诺运动学院为新赛季进行准备，包括健身项目和卡丁车练习，同时也作为雷诺F1车队试车手参与到2020年赛车的开发中。

虽然距离巴林F2测试已经过去整整3个月，但是周冠宇对新赛季延迟开始的困难做好了准备，包括首次使用18寸轮胎。

“第一场比赛肯定会对困难做好准备，”周冠宇表示，“在这么高强度的赛制下，而且之后每次行程非常短，很多背靠背作战，所以对身体要求蛮高的。所以各个方面要跟上，肯定要在本赛季做很好的准备。”

“虽然（赛季开始前）没有官方测试，直接进行第一场比赛，但是对于我来说，已经有了一年的驾驶经验，会更好一点。我们在巴林收集了很多数据，也做了很好的总结，因为今年的新轮胎让赛车的调校有了蛮大的变化。”

“我们在巴林做了不同的测试，以便寻找最好的设置。今年这款轮胎，整个车更重，想要在排位赛里跑出更完美的一圈，要求会更高。不过今年有很多比赛都是背靠背，可能对我们很多车手来说，更有利于每个周末提升赛车和改进各方面的调校。”