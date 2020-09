周冠宇：休伯特将“被赛车运动历史永远铭记

上周末的比利时大奖赛期间,所有现场人员都为一年前在骇人事故中不幸去世的休伯特致以敬意,更是在F2和F1比赛前举行了怀念仪式。

上周日的F2第二回合比赛中,效力于UNI-Virtuosi车队的周冠宇以第三名登上领奖台。颁奖仪式开始时,走上台的中国车手指向苍天,把自己的成绩献给休伯特。

去年年初,周冠宇与休伯特一起加入了雷诺运动学院。虽然各自在F2赛场代表不同车队比赛,但赛道下一起在雷诺的恩斯顿基地训练,并且参加法国车队组织的车手训练营。

“这个周末,所有F2、F1和F3的车手,我们都为他比赛。这是本周末的头等大事,”周冠宇在上周日赛后向Motorsport中文网表示,“周四走赛道的时候,大多数车手都在他出事的地方停了下来。大家都怀念他。”

“去年我有很多时间与他一起度过。事故发生前,我们曾一起在法国参加了骑行训练营。我们有好几天做了室友。我很高兴在那一切发生之前,我与他度过了很多时光。

“安东恩是非常有竞争力且强大的车手。去年我们作为两名新秀,在赛道上竞争很多。而在赛道下,我们相处得很好。他给我留下了深刻印象,无论什么样的赛车,哪怕不是最快的,他都能发挥出全力。

“去年发生的事情非常悲伤。今年我们都为他比赛,特别是这个周末。我认为他和他的19号车号会被赛车运动历史永远铭记。”

与休伯特一起比赛长大的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利表示,他“依然难以接受”好友去世的事实。雷诺车手丹尼尔·里卡多对休伯特的家人在一周年的悲伤时刻回到现场的勇气钦佩不已。另外,一年前同样卷入事故且深受重伤的胡安·曼努埃尔·科雷亚也回到斯帕,向自己的对手告别。

去年担任雷诺试车手、今年加入威廉姆斯“替补席”的杰克·埃肯,从2014年参加雷诺方程式到上赛季的F2,一直与休伯特同场竞技,包括2017年共同在F3效力ART车队。

在埃肯看来,休伯特在赛道上的成绩和个人奋斗历程足够赢得同行们的尊敬。虽然法国人在2019赛季才正式成为雷诺运动学院成员,但2018年已经与车队建立了联系,而那个赛季他获得了最后一届GP3的年度冠军。

“你必须怀着敬意,”现役威廉姆斯替补车手表示,“当你们有足够近距离的战斗——在赛道上你们都会有这样的时刻——之后,你们要么发生很多争吵,要么互相之间十分尊敬。”

“我们之间有很多敬意,因为他是一名好车手,他非常明白那个层面,他做的很多事情,如果换作我,也会那么做,哪怕有时候我会生很大的气。我相信反过来也是。

“有一点不同的是,因为我们曾是一个学院的,所以我们其实在赛道下有很多时间一起在恩斯顿或一起训练。训练营经常是相当好的建立纽带关系经历,特别是在艰难时期。”

休伯特去世时年仅22岁,本月22日将是他的23岁诞辰。上赛季,F2以他的名字来命名年度最佳新秀奖——该称号被周冠宇摘得。而F2在上周末宣布,这位英年早逝的法国车手在2019赛季所使用的19号车号将永远退役。

Flowers laid in memory of Anthoine Hubert, who passed away at this spot in 2019

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images