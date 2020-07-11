由于大雨的影响，本场比赛被推迟了半个多小时才正式开始进行，而且比赛缩短至36圈。

大部分时间都处于第二位的周冠宇，在最后十多圈里当赛车线变干后陷入艰苦的战斗，被Prema车队的罗伯特·施瓦茨曼和效力于Carlin车队的角田裕毅先后超过。

不过，他在最后一圈挡住了来势汹汹的米克·舒马赫，本赛季首次进入前三名，同时一扫上周末的晦气。

赛后，今年在雷诺F1车队担任试车手的周冠宇解释说，最后阶段赛车的速度不济完全是由于采用了雨地调校。

“这可能是我经历过的最难的F2比赛之一，”他在新闻发布会上表示，“我的开局不错，我认为我、卡勒姆（埃洛特）、裕毅在全雨地条件下都相当快。我们的赛车更多的倾向于雨地调校，所以当赛道开始变干后，我的轮胎就很挣扎。”

“我不得不比其他人更早一点进站。我做出了一个最快圈，然后立即就感觉到在干的赛车线上无法感觉到赛车尾部。我没法真正与身边的这两位车手较量。我尽了最大的努力，当我意识到我无法让轮胎冷却下来后，只能尽力去守住一个好位置。”

“考虑到我对后轮轮胎的挣扎程度，我认为我们在轮胎管理方面完成了相当好的工作，赛道上真的很艰苦，但我的赛车一直很容易转向过度，特别是在高速弯。”

前一天干地上进行的排位赛中，两辆UNI-Virtuosi赛车都杀入了前三名。但是在比赛最后五圈里，周冠宇和埃洛特因为赛车设置的问题，每圈都比周围的赛车慢一秒以上。

最后一圈开始后，舒马赫已经在3号弯后的直道上准备动手，但是周冠宇以滴水不漏的走线挫败了对手的起步，最后以0.1秒的微弱优势率先冲线。

中国小将继续说道：“当我看到另一辆Prema赛车（舒马赫）接近，我猜他相当快地就超过了卡勒姆，那对我可不秒。

“最后几圈里，我必须以聪明的方式来进行防守，特别在出弯有牵引问题的情况下。最终我对这个领奖台成绩很高兴。我认为我们最大化地取得了今天可以拿到的结果。显然，胜利永远是目标，但我们会继续努力。”

事实上，比赛最初在安全车带领下开始，但是在做了多圈巡视圈后，鉴于赛道积水依然严重，就被红旗中断。而长时间的等待后，安全车又带领21辆赛车——HWA车手阿特姆·马克洛夫因为在出场后陷入沙石区而没能投入比赛——跑了4圈，才允许争夺开始。正式这段时间让比赛过半后，赛道随着雨水逐渐离开而开始变干，令整个UNI-Virtuosi车队有些措手不及。

“我认为整个车队都有一点意外，因为显然我们没预计到会等那么久的时间，”周冠宇解释说，“比赛开始前，雨真的很大，在红旗的时候也是。所以我们认为他们很有可能会取消或者推迟比赛。”

“我没想到赛道会干得那么快，因为在安全车离开之后，赛道仍然相当湿，而且即便我处在第二名，真的很难看清楚。赛道干得真的很快，让我很意外。我们的调校不是为干地条件所设的。”