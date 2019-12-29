周冠宇：中国车手可以用成绩说话

迄今为止，只有两名来自中国的车手在F1大奖赛周末驾驶赛车出场，分别是来自上海的马青骅和中国香港的方骏宇。但是在这项运动七十年的历程中，从没任何中国车手参加过正赛。

今年加入雷诺运动学院的周冠宇首次参加F2锦标赛——级别仅次于F1的方程式赛事——带来令人印象深刻的表现。他以五次领奖台完赛、一个杆位、两个最快单圈及稳定的得分率，拿到140个积分，并由此荣获“年度最佳新人”奖。

上周六，在上海举行的雷诺F1换胎挑战赛启动仪式上，周冠宇表示他将身体力行，以代表中国赛车在F1赛场取得突破为己任。

“今年上海举行了隆重的F1第1000场大奖赛和路演活动，”周冠宇对包括Motorsport中文网在内的少部分媒体说道，“F1把‘一千战’交给中国，是对中国的认可，提高了赛车在中国的发展速度。现在知道F1的人更多了，他们也看赛车。”

“今年中国大奖赛现场观众席爆满，一些其他赛道可能还没有如此盛况。希望我以后可以成为第一位，更好地推动赛车这项竞技体育在中国的发展。”

“可能之前没有任何人在方程式赛场取得特别好的成绩。我在F3（欧锦赛）和F2赛道上帮助五星红旗升起，让我自己也很自豪，因为它代表着中国人是可以做到的。”

“我觉得在体育运动中，最重要的是用成绩说话。只要有成绩，外国人也会知道中国人可以（在赛车领域）取得佳绩。”

Guanyu Zhou meets fans at Renault F1 Tyre Change Challenge

出任雷诺F1车队研发车手的周冠宇，日常工作之一就是为法国制造商车队的2019款 F1赛车研发驾驶模拟器。与此同时，他也在今年多次驾驶旧款F1赛车进行路演和测试。

今年的中国大奖赛是F1历史上第一千场大奖赛。作为庆祝活动的一部分，周冠宇在上海新天地街头驾驶了采用雷诺动力单元的路特斯E20赛车，成为第一名在中国举行的F1官方活动中驾驶F1赛车表演的中国车手。

此外，他还在F2赛季的间歇期里，在巴塞罗那、保罗·里卡德、红牛环、亨格罗林、赫雷兹这五条赛道上，驾驶两年前的RS17赛车进行了测试。

这一切令2020年继续征战F2的周冠宇，被誉为“最接近F1的中国车手”。不过，他表示“无论关注度高不高，只要自己尽力做到最好，避免在失误的地方重蹈覆辙”，而且他希望有更多中国车手可以加入他的行列。

“我希望有更多中国车手可以在最高级别的赛事里取得好成绩，让五星红旗在每项赛事中都能飘扬在领奖台上，”他说道，“我希望有中国车手可以参加最顶级的赛事——F1，以及在中国大奖赛的正赛里看到中国车手的身影。”