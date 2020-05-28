周冠宇：专注于应完成的工作，目标年度前三

在因新冠肺炎疫情而停顿两个半月后，F1正在全力准备7月初于奥地利重新启动2020赛季，而被视为“F1晋级之路”的F2新赛季也将同时开始。

在去年个人新秀赛季里5次登上领奖台后，周冠宇将在今年继续代表UNI-Virtuosi车队参加他在这项锦标赛里的第二个赛季。

随着丹尼尔·里卡多决定今年年底合约到期后转投迈凯伦，雷诺2021赛季车手席位出现一个空缺。当前，各种传闻把法国车队与费尔南多·阿隆索、塞巴斯蒂安·维特尔的名字联系起来，同时还有梅赛德斯的瓦尔特利·博塔斯以及今年“失业”的尼克·霍肯伯格也被视为潜在人选。

不过，车队主管西里尔·阿比特博尔近期在接受Motorsport.com发起的《向未来看齐》（#Thinkingforward）系列讨论独家采访时也点名提到，旗下的年轻车手周冠宇和克里斯蒂安·伦德嘉德或许也是“绝佳人选”。

对此，周冠宇坦言2020年是“最重要的一年”，但是与其讨论可能性，他只会集中精力做好自己应该完成的工作。

“毕竟现在没有太多确定的事情，”周冠宇向Motorsport中文网表示，“我肯定需要在自己的F2赛季里好好比赛，拿到我想拿到的成绩，拿到申请‘超级驾照’需要的积分。如果之后有（F1）机会的话，我肯定不能错过，但首先要先完成自己的工作。”

上赛季除了5个领奖台成绩之外，周冠宇还在银石的排位赛里拿下第一回合主赛的杆位。赛季结束时，他成为年度排名最高的新人车手，并且获得年度最佳新秀奖。

加上此前参加F3欧洲锦标赛所获得的相应积分，本赛季进入年度前四名，就能让这位中国车手累计获得40分，满足申请“超级驾照”的必要条件之一。他说道：“我的赛季目标是希望拿到年度前三，不过年度前四的话，也可以达到拿到‘超级驾照’的目标。”

Guanyu Zhou, UNI Virtuosi Racing and Nicholas Latifi, Dams Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

虽然周冠宇没能在2019赛季中获得个人F2首胜，但是他的5次领奖台完赛中有3次（巴塞罗那、银石和阿布扎比）在周六比赛中拿到，成为了唯一在长距离比赛中进入前三名的新秀。

因此，尽管他感到一丝遗憾，但是这超出预期目标的成绩，让他对第二个赛季的竞争更有信心。

“去年更多的领奖台是在第一回合里取得，”他对Motorsport中文网说，“因为第一回合会给第二回合带来限制，特别在一些难超车的赛道，如果倒叙头排发车，会对结果有很大的影响。”

“去年的成绩让我也很开心，虽然没能拿到第一场胜利，但是能够同高年级生竞争（第一回合）正赛领奖台的位置，而且有机会站上去，而不是一开始自己定下的在冲刺赛登台。所以，哪怕没有获得胜利，但感觉还是很好。”

今年年初，身为雷诺运动学院成员的周冠宇被任命为雷诺F1车队试车手，除了F2比赛之外，还将承担更多与F1赛车研发和测试相关的工作。