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FIA F2 / 突发新闻

周冠宇与雷诺运动学院合作继续

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周冠宇与雷诺运动学院合作继续
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2020年1月28日 下午12:04

雷诺公布2020年雷诺运动学院成员名单，中国年轻车手周冠宇今年将继续在法国制造商车队的支持下参加F2锦标赛。

去年年初加盟雷诺运动学院之后，周冠宇在个人F2新秀赛季里五次登上领奖台并在银石拿下杆位。赛季结束时，总积分140分的他成为排名最高的新秀，由此获得“年度最佳新人奖”。此外，他驾驶2017年的雷诺F1赛车进行了五次测试，并且作为雷诺F1车队研发车手参与了2019赛车的开发工作。而去年中国大奖赛期间，他也代表法国车队参加了F1历史上第一千场大奖赛的路演，成为第一位在官方赛事周末在中国街道上驾驶F1赛车的车手。

在刚刚公布的新一期雷诺运动学院名单上，周冠宇将的名字不出意外地在列。雷诺运动学院主管米亚·沙利兹曼对这位中国小将“在学院第一个赛季的表现感到满意”。2020赛季，他将继续代表UNI-Virtuosi车队参加F2，不过他的队友将换成法拉利旗下的科勒姆·艾洛特。

“与UNI-Virtuosi车队续约一直是我的头等大事，”周冠宇表示，“因为2019年是我第一年与车队合作，第一次驾驶F2赛车和（使用）倍耐力轮胎，获得新秀冠军对我真的很特殊。这展示了车队的很多潜力以及我们合作得非常好。”

“作为新秀的第一个赛季不容易，但是车队在赛道上、赛道下、在工厂里给予了我很大的帮助。我们一直很努力，付出了很多心血。我对车队去年的工作感激不尽，而我对新赛季的开始感到超级激动，非常想重返领奖台。”

“我很高兴能够继续与雷诺F1车队和雷诺运动学院合作。我认为第一年的合作是超级积极的，在F2方面，他们通过提供更多赛道和条件的信息，给了我很多帮助。驾驶RS17赛车测试和F1模拟器开发工作也非常好，这是我们彼此信任的原因。我对与他们的合作超级高兴。”

除了周冠宇之外，去年参加F3的英国车手马克斯·弗特瑞尔和丹麦车手克里斯蒂安·伦德嘉德、上赛季在雷诺方程式欧洲杯拿下“新人王”的巴西人凯奥·科莱特继续留在雷诺运动学院。其中，伦德嘉德将成为周冠宇在F2的对手，他将代表ART车队参赛。

在本期榜单上，去年作为周冠宇“校友”的另一位中国车手叶一飞则榜上无名。同时为了填补安东恩·休伯特不幸去世留下的空缺，雷诺招募了18岁的澳大利亚人奥斯卡·皮亚斯特雷和15岁的哈德里恩·戴维。

雷诺F1车队定于2月12日在法国巴黎举行2020赛季启动发布会。届时，包括周冠宇在内的雷诺运动学院成员也将集体出席。

另据Motorsport中文网了解，去年担任雷诺F1车队试车手的杰克·埃肯极有可能加盟其他车队。这意味着周冠宇或许今年将在法国车队担任更重要的角色。

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Author Frankie Mao

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