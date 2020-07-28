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FIA F2 / 突发新闻

吉奥托：周冠宇实际表现优于积分榜排名

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吉奥托：周冠宇实际表现优于积分榜排名
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2020年7月28日 上午8:28

卢卡·吉奥托相信他的前F2队友周冠宇只是需要在比赛周末躲开坏运气，就能重新回到积分榜前列。

本赛季F2三个周末过后，第二年参赛的周冠宇以31个积分暂列车手积分榜第八位，与第四名的米克·舒马赫仅有8分的差距，而距离第三名的雷诺运动学院成员克里斯蒂安·伦德嘉德也只有12分。

当然，这不是中国小将期望的成绩。在红牛环赛道的揭幕战中，他在首回合领跑且掌控局面的情况下，遭遇了赛车机械故障而落到靠后的位置，并且影响了第二回合的成绩。

在亨格罗林，UNI-Virtuosi车队在第一回合比赛中的策略失误，导致了周冠宇和队友卡勒姆·埃洛特的排名从领奖台滑落到积分区边缘。而从前三轮的过程来看，周冠宇只有在斯皮尔堡的第二个周末过得较为顺利。

不过，上赛季效力于UNI-Virtuosi的吉奥托认为，糟糕的运气影响了他的前队友取得更好的成绩。

“显然今年他（周冠宇）的运气不是很好，” 意大利人向Motorsport中文网表示，“他在奥地利的第一场比赛里领跑时有相当大的优势，然后遭遇了——我认为——是变速箱问题。”

“他其实表现得很好，他在今年的三场排位赛里都进入了前三名。我认为他实际的发挥比积分榜上的排名看起来更好。他只是需要一些顺利的周末就能水到渠成。”

吉奥托原本在2019赛季获得第四名后告别F2，但是在今年又突然回归，加盟了Hitech Grand Prix车队。在亨格罗林第二回合比赛中，他以不进站的策略，击败了换胎后一路猛追的另一名UNI-Virtuosi车手卡勒姆·埃洛特，拿下个人本赛季第一场胜利。

当前，埃洛特在车手积分榜上排名第二。不过，吉奥托相信周冠宇的实力完全与他的新队友不相上下。

“他（周冠宇）绝对有很好的速度，与他的队友相比，他没有任何欠缺，”吉奥托表示。

“去年他已经非常快，整个赛季里学习得很快。他在银石拿到杆位。他其实发挥得非常好，今年肯定还是冠军的竞争者。”

本周末F2赛季将开始又一轮三连赛，在英国大奖赛和70周年大奖赛“背靠背”进行之后，转战巴塞罗那。上赛季，周冠宇在银石和加泰罗尼亚赛道都登上了领奖台。

 

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