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F3 / 重大新闻

周冠宇将参加F3亚洲锦标赛

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周冠宇将参加F3亚洲锦标赛
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周冠宇将代表PREMA运作的阿布扎比车队参加本月底开始的2021年F3亚洲锦标赛。

在备战自己的第三个F2赛季之前，周冠宇将参加今年F3亚洲锦标赛全赛季的5个比赛周末。而他将回到他在2015年获得意大利F4锦标赛年度亚军以及之后参加F3欧洲锦标赛时效力过的PREMA车队。

今年的F3亚洲锦标赛将在1月27日在迪拜进行测试，随后在29日揭幕。受到新冠肺炎疫情的旅行限制影响，本赛季的赛事将全部在阿联酋境内举行，其中3个周末在迪拜，2个周末在阿布扎比。每个周末由3回合比赛组成，整个赛季总共15场比赛。

阿布扎比车队将派出3辆赛车参赛。除了周冠宇之外，16岁的瑞典车手迪诺·贝加诺维奇和18岁的西班牙小将大卫·维达列斯将共享一辆赛车，而另一辆则由Khaled Al Qubaisi 和Amna Al Qubaisi父女搭档。

周冠宇在2020赛季获得年度第六名，收获了个人第一个F2回合胜利，另有五次领奖台和一个杆位入账。今年他将继续代表UNI-Virtuosi车队参赛。新赛季将于3月底在巴林萨基尔赛道、F1揭幕战期间启动。

2021年F3亚洲锦标赛赛程

日期 赛事 地点
1月27日 季前测试 迪拜
1月29-30日 第一轮（第1-3回合） 迪拜
2月5-6日 第二轮（第4-6回合） 阿布扎比亚斯码头
2月11-12日 第三轮（第7-9回合） 迪拜
2月13-14日 第四轮（第10-12回合） 迪拜
2月19-20日 第五轮（第13-15回合） 阿布扎比亚斯码头
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Author Frankie Mao

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