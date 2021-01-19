周冠宇将参加F3亚洲锦标赛

周冠宇将代表PREMA运作的阿布扎比车队参加本月底开始的2021年F3亚洲锦标赛。
在备战自己的第三个F2赛季之前，周冠宇将参加今年F3亚洲锦标赛全赛季的5个比赛周末。而他将回到他在2015年获得意大利F4锦标赛年度亚军以及之后参加F3欧洲锦标赛时效力过的PREMA车队。
今年的F3亚洲锦标赛将在1月27日在迪拜进行测试，随后在29日揭幕。受到新冠肺炎疫情的旅行限制影响，本赛季的赛事将全部在阿联酋境内举行，其中3个周末在迪拜，2个周末在阿布扎比。每个周末由3回合比赛组成，整个赛季总共15场比赛。
阿布扎比车队将派出3辆赛车参赛。除了周冠宇之外，16岁的瑞典车手迪诺·贝加诺维奇和18岁的西班牙小将大卫·维达列斯将共享一辆赛车，而另一辆则由Khaled Al Qubaisi 和Amna Al Qubaisi父女搭档。
周冠宇在2020赛季获得年度第六名，收获了个人第一个F2回合胜利，另有五次领奖台和一个杆位入账。今年他将继续代表UNI-Virtuosi车队参赛。新赛季将于3月底在巴林萨基尔赛道、F1揭幕战期间启动。
2021年F3亚洲锦标赛赛程
|日期
|赛事
|地点
|1月27日
|季前测试
|迪拜
|1月29-30日
|第一轮（第1-3回合）
|迪拜
|2月5-6日
|第二轮（第4-6回合）
|阿布扎比亚斯码头
|2月11-12日
|第三轮（第7-9回合）
|迪拜
|2月13-14日
|第四轮（第10-12回合）
|迪拜
|2月19-20日
|第五轮（第13-15回合）
|阿布扎比亚斯码头
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|Frankie Mao
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