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Formula 1 / Dutch GP 新闻

沃尔夫：博塔斯配得上2022年梅赛德斯席位

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梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫表示，尽管德国制造商已经决定不再与瓦尔特利·博塔斯续约，但他配得上继续留在车队。

博塔斯在本周一宣布将在下赛季转投阿尔法·罗密欧车队，双方已经签署了一份多年的合约。预计乔治·拉塞尔将在明年取代他为梅赛德斯比赛。

回顾共事的时光，沃尔夫赞赏了芬兰人在效力期间做出的杰出贡献，并表示他已经为车队做了足够多的事，令大家都非常乐意留下他。

然而所有的迹象都表明，明年梅赛德斯将选择拉塞尔担任刘易斯·汉密尔顿的队友，并预计将在本周末的意大利大奖赛之前宣布这一消息。

 “对我们来说，这不是一个简单的过程，也不是一个直接的决定，”沃尔夫说道，“瓦尔特利在过去的五个赛季中表现出色，他为我们的成功和成长做出了重要贡献。”

 “他和刘易斯一起，在这项运动中建立了两名队友之间标杆式的伙伴关系。这成为了我们争夺年度冠军的宝贵武器，助力我们取得了前所未有的成功。”

 “他完全有资格留在车队，我很高兴他能够选择明年与阿尔法·罗密欧车队一起接受激动人心的挑战，在这项运动的最高水平继续自己的职业生涯。届时，他将带着来自车队每位成员的美好祝福与我们告别，他将永远是梅赛德斯大家庭的一员。”

自从2017年初接替尼科·罗斯伯格加入车队以来，博塔斯已经为梅赛德斯赢得了9场比赛胜利和17个杆位。虽然在此期间他未曾与汉密尔顿全面争夺过世界冠军，但芬兰人表示已经尽了自己所能，在离开时没有遗憾。

 “当我回顾和梅塞德斯在一起的时光时，我想说，我榨干了其中的每一次机会，毫无保留。我想确保我们能以冠军的身份一起结束我们的时光，”芬兰人说道。

 “与刘易斯共事是一种荣幸，也是一项巨大的运动挑战。作为队友，我们之间的和睦关系为我们共同赢得制造商冠军发挥了巨大的作用。今年晚些时候，是时候说再见了。但还不是现在，我要感谢托托和车队对我们一起做出的决定的尊重。”

 “我也很高兴能选择与阿尔法·罗密欧这家令人振奋和标志性的制造商一同迎接全新的挑战，并通过这个机会来帮助带领车队更上一层楼。我和以往一样渴望比赛结果，当时机成熟时，也渴望胜利。但就目前而言，我的使命是明确的，那就是为梅赛德斯全力拼搏，直到阿布扎比的最后一圈。”

翻译/小飞侠

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