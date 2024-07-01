沃尔夫承认在奥地利的无线电通讯尴尬

梅赛德斯领队托托·沃尔夫表示，用激动的车队无线电“干扰”乔治·拉塞尔赢得F1奥地利大奖赛是他在车队做过的“最愚蠢”的事情。

比赛最后阶段，兰多·诺里斯和马克斯·维斯塔潘之间的碰撞使得俩人都只能被迫回到维修区，从而双双失去了争冠的希望。这也使得激动不已的沃尔夫迫不及待地通过无线电想给拉塞尔一些鼓励。

奥地利人通过车队无线电喊道：“乔治，你能赢的！你能赢的，乔治!”

但由于过于兴奋，沃尔夫并没有查看拉塞尔在赛道上的GPS位置，以确保无线电信息不会分散他的注意力。由于此条消息发送时正值拉塞尔在三号弯需要集中精力刹车的时候，它的到来并没有让英国人为之一振。

“让我******开车吧！”拉塞尔回应道。

在赛后回顾时，我尔夫承认这对他来说是一个尴尬的时刻，几乎可以肯定是他在梅赛德斯做过的最愚蠢的事情，因为这险些导致拉塞尔退赛。

“我认为我非常了解我的车手，知道有时需要什么来鼓励他们或重新集中注意力，因为我和他们在一起的时间太长了，”沃尔夫解释道，“我想我了解这种心理。”

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, guests and the Mercedes team celebrate victory after the race Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“但这是我在梅赛德斯12年来做过的最愚蠢的事情。我将永远为此感到羞愧，因为看看你和车手讲话的时机，你不能在刹车或高速弯里这样做。”

“但我没有在GPS上看他在哪里。我只是看到维斯塔潘和诺里斯在互相攻击，我们也预料到了这点。我情绪激动地按下按钮，说‘我们可以赢得这场比赛’。但这条消息差点把他送走。想象一下那会是什么感觉！”

“我很激动。我很享受我们干得很出色，很享受看到刘易斯（汉密尔顿）和乔治干得很棒，我只是被这种情况冲昏了头脑。我想他事后也是这么说的。“

“但是说真的……那很尴尬。”

当时拉塞尔正排在第三位，仅次于正在争夺比赛胜利的诺里斯和维斯塔潘。虽然沃尔夫表示他对后者之间的竞争兴趣盎然，但从未想到两人会发生碰撞。

“我认为我们都在努力保理性，”沃尔夫在谈及碰撞前的那些时刻时说道。“我们的目标是第三名，这是赛车速度能所及的，也是乔治能够争取的名次。这是一个可靠的结果。”

“然后，很明显，你会看到这两个人在前面拼命地互相较劲。我们知道他们真的是好朋友，观看这一场面很有趣。这就是我当时的感受。”

“很明显，随后竞争变得更加激烈了，在某个阶段，我们预见了他们可能会相撞。然后事情就发生了，他们俩的车胎都破了，我们看到的时候简直不敢相信。”

翻译/小飞侠