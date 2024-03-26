沃尔夫：梅赛德斯没有对多年无冠“装聋作哑”

在上周末的澳大利亚大奖赛中，梅赛德斯的遭遇可谓一波多曲。由于赛车操控的不稳定，刘易斯·汉密尔顿先是未能晋级Q3，随后又正赛因引擎故障退赛。而乔治·拉塞尔也在比赛倒数第二圈发生了严重撞车。

虽然W15在墨尔本的速度时而表现出竞争力，但依旧缺乏稳定性。尽管为了2024赛季，车队已经摒弃了零侧箱的概念，并将驾驶舱后移，旨在构建一个更可靠的平台。

沃尔夫承认梅赛德斯存在“物理问题”，并且风洞数据和赛道表现之间存在相关性问题。但他表示，自2021年赢得八个车队冠军中的最后一个以来，车队并没有“装聋作哑”。

“作为车队的共同持有人，我需要确保我的贡献是积极的和创造性的，”奥地利人表示，“所以，我会是第一个说‘如果其他人有更好的主意，请告诉我’的人。我致力于尽快扭转车队的局面。“

“我很乐意给出我的意见，看看会是什么，会是谁。但我们面临的是物理问题，而不是哲学或组织方面问题，因为自2021年以来，我们并没有装聋作哑。我们只是不理解赛车的一些表现，但过去我们总是能搞明白。”

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

沃尔夫在2013年以执行董事的身份加入了车队。他的这一回答也回应了关于他是否仍是领导梅赛德斯的合适人选这一问题。

在今年早些时候签署了一份新三年合同的奥地利人也直接谈到了自己的未来。将继续执掌布莱克利团队的他表示，自己还没有到考虑放弃控制权的地步。

“我每天都会对着镜子审视自己所做的每件事，”拥有车队33%股份的沃尔夫如是说。“如果我认为我应该提关于经理或教练问题，我认为都是合理的问题，但这不是当下我认为我应该做的。但如果你有什么主意可以扭转局面，我很乐意倾听。”

“最大的不同在于，这不是经理层面的问题，可以说‘这是我的工作，我不干了’……我别无选择，这也是不幸的。我不是一个承包商或员工，能够说‘我受够了’。我的车轱辘一直在旋转，我无法停下来。”

翻译/小飞侠