沃尔夫在F1收官战争议后“没兴趣”与马西交流

眼下沃尔夫依旧对于阿布扎比大奖赛的最后阶段，马西要求安全车重启比赛的方式愤愤不平。这一决定直接“助攻”马克斯·维斯塔潘赢得了争夺世界冠军所需的胜利。

德国车队认为，无论是马西仅允许部分落后车手可以解除套圈的做法，还是其重启比赛的时机，都明显违反了相关规定。

周日晚上梅赛德斯提出的抗议遭到了赛会干事的驳回。周四车队宣布将撤回对此事的上诉，因为其更欢迎由国际汽联对事件展开彻查。

尽管仍然对马西的做法深感不满，但沃尔夫表示，现在国际汽联需要做出的回应，应该远远超出澳大利亚人在比赛最后几分钟的所作所为。

考虑到马西决定的影响和现在进行的事情时，奥地利人表示：“我没有兴趣和迈克尔·马西交流。在比赛最后四分钟做出的决定让刘易斯·汉密尔顿失去了他本应获得的世界冠军。他的表现，尤其是在最后四场比赛中，是完美的。周日在阿布扎比，他从一开始就遥遥领先。”

“他赢得了发车，并且从那之后一直保持领先。在比赛最后一圈剥夺抢他的胜利是不可接受的。这就是为什么，从个人的角度，从职业的角度来说，我接受不了……我的价值观和我的正直感，无法容忍周日的决定。因此，这取决于国际汽联决定如何向前推进这些决定，以及如何避免这些情况。”

沃尔夫明确表示，他对于维斯塔潘成为世界冠军没有任何异议，因为他的抱怨完全是针对国际汽联的。

“马克斯和红牛在周日赢得世界冠军，我完全可以接受，这种情况与马克斯无关，”沃尔夫表示。 “他是一位当之无愧的冠军。他的驾驶技术非常出色，红牛是强劲的竞争对手。我非常尊重在那里工作的人，所以这与他们无关。”

“我很想坐在这里，通过周日公正、公平和具有运动精神的决定，避免所有这些讨论和对这项运动造成的损害。所以国际汽联需要决定他们将如何推进。在过去的几天里，我们与国际汽联进行了良好的对话，委员会已经就位。我相信我们会和我们所有的竞争对手以及其他车队的车手，一起制定正确的决策和行动，以避免未来出现这样的情况。”

Michael Masi, Race Director Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

同时沃尔夫表示，梅赛德斯已经发誓要让国际汽联对其从阿布扎比发生的事情中吸取教训的承诺负责，并表示车队不会接受这一问题被掩盖起来。

“我预计委员会不仅会发表言论，还会采取行动，我们将让他们对自己的行为负责，”奥地利人表示。“我们不能继续从事一项娱乐凌驾于体育精神之上的运动，二者不应该反过来。但在技术和运动领域，我们都被一些临时决定所绑架。”

“因此在新赛季开始之前，需要有明确的措施，这样每一位车手、每一支车队和车迷都知道什么是被允许的，什么是禁止的。”

鉴于2019年，国际汽联曾对法拉利引擎的调查细节进行保密，这次则指责车迷和媒体对于事情有所“误解”，沃尔夫被问及为何这次相信这一F1管理机构会做出正确的改变并承认其错误时，回应道：“我认为，在一个透明的时代，这样的决定不能再通过‘暗箱操作’来处理了。”

“我之所以如此乐观，是因为这项运动的大多数利益相关者都会和我一样，对全年所做出的各种决定感到沮丧。每位车手，你们，我们，都知道发生了什么。尽管如此，我还是有信心，因为我们都在齐心协力向着同一个方向前进。”

“车队和我都收到了来自其他车队和车手的反馈，国际汽联的彼得·拜尔和F1首席执行官斯蒂法诺·多梅尼卡利向我保证，在未来几周和几个月内，我们将弥补过去几年所产生的越来越多的分歧。”

翻译/小飞侠