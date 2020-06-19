WMSC批准防新冠肺炎程序及成本控制手段

本周五的WMSC会议对今年F1规则的修订进行了审批，相当重要的一环是7月初在奥地利开始比赛后，对新冠肺炎病毒进行防疫做出的卫生安全规定。

届时，传统的发车区准备、颁奖仪式都将采取不同形式，比赛暂停和恢复也会改变流程，甚至事件裁决的处理也无需面对面进行。

此外，轮胎供应商倍耐力提出的，在疫情发展无法预料、准备时间有限的情况下，标准化轮胎分配，也得到了同意。

2020年《竞赛规则》修改

如果情况允许，赛会干事可以在特殊情况下远程操作

由于在保持社交距离情况下作业，对车队的宵禁时间进行调整

修改轮胎分配规则，使国际汽联和倍耐力拥有更大的运作灵活度

在发车区实施车队成员人数限制

调整某些比赛程序（发车，比赛恢复等）

开放及关门赛事的领奖台仪式需要达到新冠肺炎病毒限制的要求

作为新冠肺炎疫情爆发后的紧急“求生”措施，2021赛季将沿用今年的赛车，而且今、明两年里赛车研发将受到冻结。

本次会议对上个月已经出台的修订版2020和2021年《技术规则》，又在需要认证的组建清单部分做了“调整和精炼”。该规则明确了赛车的哪些部分会被冻结，以及可进行修改的额度系统会如何使用。并且，2021赛季的《竞赛规则》对空气动力学测试限制又做了细微调整。

与此同时，国际汽联增添了有关“部分负荷燃料质量流率”的规则，意图进一步“打击”非法使用燃油。此外，对一年中可以得到批准的软件版本数量、燃油程式和引擎机油规格的数量进行限制。