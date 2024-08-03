威廉姆斯在去年阿布扎比就第一次接触了塞恩斯

威廉姆斯透露车队曾在去年阿布扎比时就与卡洛斯·塞恩斯就加盟事宜进行了首次接触，而当时还没有人知道西班牙人将被刘易斯·汉密尔顿所取代。

在外界对于塞恩斯的未来猜测了数月后，本周一威廉姆斯官宣已和其达成了协议，将从明年开始至少合作两个赛季。

此前，西班牙人曾收到过索伯/奥迪和Alpine抛出的橄榄枝，同时他一直等待红牛或梅赛德斯为他敞开大门的机会。但最终他决定把未来托付于英国车队。

威廉姆斯领队詹姆斯·瓦尔斯表示，几个月来塞恩斯一直是车队的头号目标，甚至在他确定将在年底离开法拉利之前已经与他有了接触。

“我们已经谈了好几个月了，” 周二瓦尔斯在接受媒体采访时解释道。“这并不是几个星期的事，你们都略知一二，因为这次比我通常谈论车手时更公开。实际上从去年的阿布扎比就开始了。”

虽然塞恩斯当时并没有出现在公开的车手市场上，而且许多人预计2025年他会留在法拉利，但瓦尔斯表示他在去年的F1收官战期间接触了对方，因为他觉得自己有机会争取到西班牙人。

“去年在阿布扎比，我只同一位车手说话，只有一位，那就是卡洛斯，”他解释道。“我没有广撒网。我接触了一位我认为会起到巨大影响的车手。”

瓦尔斯相信，考虑到他的车队去年获得制造商年度积分榜第七名，威廉姆斯能够取得足够的进步来说服塞恩斯离开法拉利。

James Vowles, Team Principal, Williams Racing Photo by: Williams

但是，由于2024赛季开始后威廉姆斯的赛车超重，车队的希望看似将会落空。

“我以为，完全开诚布公地说，我们的赛车不会超重，你并不知道数字，但如果我们每个周末都能拿到积分，事实上我认为，留在法拉利对他原本可能会是一个更困难的选择，如果法拉利更岌岌可危，而我当时不知道会那样。”

“我的观点是，在这方面以尽可能最明智的方式自我定位。但表现决定一切。如果你在积分区内，你接到的电话会比你不拿分时多得多。”

直到今年二月，汉密尔顿2025年加入法拉利对外宣布后，瓦尔斯才知道他说服塞恩斯加盟的机会大大提高了。

当被问及是否事先知道汉密尔顿的决定时，瓦尔苏表示：“我毫不知情。我完全震惊了。”

“当刘易斯的消息被宣布时，我毫不知情。我知道刘易斯彻底定了心，但我也知道那份协议，因为我也参与其中，所以那天事情真的发生时，我彻底惊呆了。”

虽然瓦尔斯最近几周与瓦尔特利·博塔斯和埃斯特班·奥康等其他车手进行了接洽，但他表示这样做只是因为担心塞恩斯的交易会落空。

“我没有给其他人打电话或进行联系，”瓦尔斯补充道，“事实上，我唯一一次这样做是在日程后期，因为很明显卡洛斯可能不会加入我们。”

“那时候，我必须确保我有几种选择来弥补空缺。但他知道我采取的行动，那已经是在很晚的时候了。”

尽管最近几周有传言称，塞恩斯在决定加盟威廉姆斯之前想要一条解约条款，允许他在有空位的情况下可以加入红牛或梅赛德斯。瓦尔斯澄清这一选项并不存在。

当被问及一些媒体上出现的退出条款传闻时，瓦尔斯表示：“世界上只有10个人知道合同的内部内容，只有10个人。”

“我向你保证，这次通气会上的人一个都不在其中，公司里的人也都不知道，尤其是此刻坐在我身边的人。卡洛斯的团队知道，我也知道里面有什么内容。所以你在网上看到的任何东西都是猜测，仅此而已。”

“（合约）关于2025、2026年及以后的表述并非我的意思，而是来自卡洛斯。他想让你们所有人都清楚，让全世界都清楚，他已经做出了承诺，这就是他想要待的地方。”