缘何维特尔成为阿斯顿·马丁F1车队走向成功的关键要素

尽管F1车迷，当然还有媒体都渴望知道他的下一步去向，但德国人总是以“淡定”的姿态回应。因为这并非一个他可以轻易做出的决定。

“我并不着急，”维特尔曾经表示，“我想确保自己做出正确的决定，希望尽我所能控制并确保这个结果对我来说是正确的决定。”

当塞尔吉奥·佩雷兹在本周三晚上宣布将在赛季结束后离开Racing Point之后，官宣维特尔的未来计划似乎已呼之欲出。关于他将在2021赛季加盟改名后的阿斯顿·马丁车队的猜测已经持续了数月，实则当天夜里，一份声明实则已在酝酿之中。

周四早上，F1最众人皆知的秘密正式揭晓：维特尔将与阿斯顿·马丁F1车队签订一份从2021年开始的多年合同。

这标志着在在为红牛和法拉利这两支F1传统强队效力十年后，维特尔将面临职业生涯的巨大转折。但这并不仅仅是德国人为了延长自己的F1生涯而随意寻找的一处落脚点。阿斯顿·马丁可以为维特尔提供完美的下一步规划，以书写他F1生涯的下一个篇章。

“对我来说，与一家真正具有传奇色彩的汽车公司共事是一次新的冒险。” 维特尔在车队的声明中表示，“我对车队今年取得的成绩印象深刻，并相信未来会更加光明。劳伦斯对这项运动的热情和投入令人鼓舞，我相信我们可以一起创造一些非常特别的成就。”

‍二者的合作意义也远远超越了新闻稿中所描述的内容。斯特罗尔承诺会将阿斯顿·马丁打造成为F1中一个真正的成功案例，与四届世界冠军的签约也是印证加拿大人意图的最新举措。

在银石建设一个新工厂和升级设施显示了在预算帽到来之前，车队将不吝啬于掷重金以追求极致。目前它的资源可能不如红牛和法拉利那般雄厚，但坚固基层将为日后车队规模的壮大打下基础。

这本身就对维特尔就有着巨大的吸引力。在2015年加入法拉利的时候，他的愿望是打造一支以他为核心的车队，就如本世纪初迈克尔·舒马赫那样。但这些计划从未实现。随着查尔斯·莱克勒克在2019年崭露头角，人们的注意力最终转移到了摩纳哥人的身上。这使得维特尔除了是一名车手之外，没有了其他更多的责任。

Lance Stroll, Racing Point, Sebastian Vettel, Ferrari, in Parc Ferme Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

但在阿斯顿·马丁，维特尔的价值将远远不止于此。他将被期待从一开始就领导车队，并帮助年轻的队友兰斯·斯特罗尔在2020年至今令人印象深刻的征程上继续前行。尽管即将离队的佩雷兹可能经验丰富，但在过去的10年里，他未能带领车队跻身争冠的行列。但维特尔拥有这样的经验，在这方面的贡献将意味着巨大的价值。

所有这些都将说明维特尔在F1的下一步行动中想要什么。他将比如今在法拉利时更有价值，更像是阿斯顿·马丁F1项目的核心人物。他不只是被雇佣，而是被需要。

维特尔今年33岁，离退役的年龄还差得很远。尽管他暗示明年他可以“躺在沙发上”甚至完全退休，但考虑到他年轻的家庭，很少有人会嫉妒他。但他仍然渴望继续比赛，继续为荣耀而战。尽管在法拉利的最后一个赛季正如人们所见的那样艰难，但维特尔并没有表现出放弃马拉内罗车队的迹象。正是这种坚强的性格让他赢得了刘易斯·汉密尔顿的赞扬，也说明了维特尔可以为任何一支F1车队带来的价值。

让维特尔感兴趣的不仅仅是建立一个新的F1项目的吸引力。这也将给阿斯顿·马丁这样在赛车运动中有着悠久传统的品牌带来成功的机会。尽管害羞地回避了一个关于他在匈牙利最喜欢的詹姆斯·邦德汽车的问题，但德国人对于汽车的历史其实非常着迷。所以成为斯特罗尔领导的阿斯顿·马丁车队的一份子的机会将非常具有吸引力。

当然维特尔还可以在短期内有所收获。鉴于2020年法拉利实力的匮乏已是不争的事实，加盟阿斯顿·马丁也是为了追求纯粹的表现提升。目前Racing Point已经在车队积分榜上以21个积分的优势领先法拉利两个位置。

尽管“粉色的梅赛德斯”可能存有争议，但不可否认它是一款快速赛车，2021年赛车的延用意味着维特尔将有机会亲自驾驶RP20参加比赛。想到自己只需要再驾驶糟糕的法拉利SF1000参加9场比赛，意味着他可以安心地迎接新的一年。

同时加入阿斯顿·马丁也是一个长远的考虑。在新的规则生效之前，要获得真正成功的可能性微乎其微。即便留在法拉利也是一样，所以他在这方面并无巨大损失。

由于不存在相同的内部政治，维特尔与阿斯顿·马丁的相处模式可能会比在法拉利时直截了当得多。不仅车队领队托玛·萨弗纳尔是他多年的好友，同时劳伦斯·斯特罗尔亲历亲为的管理方式也意味着的古人不会像如今在法拉利那样需要面对一大堆的高层人物。

虽然对于像法拉利这样的组织机构庞大的车队来说，参加比赛有着天然的优势，但是阿斯顿·马丁将为维特尔提供一套更加精简、流畅的内部工作流程。在马拉内罗的“高压锅”里呆了五年之后，这或许是一种可喜的解脱方式。

对于F1来说，将最知名、最具影响力的车手之一继续留在赛道上无疑是一个好消息。维特尔是国际汽车大奖赛车手协会的理事，也是在重要问题上最亲力亲为的成员之一。从最近的反种族主义示威中可以看出，他渴望继续下去。失去一位像他这样有经验和影响力的车手对整个F1来说都是一项巨大的损失。

如今，维特尔将有机会从2021年开始全身心投入到一支全新的车队和项目中。他在红牛和法拉利的经历已经印证自己对于所在车队的无私奉献。阿斯顿·马丁也不会例外。

“我仍然非常的喜欢F1，我唯一的动力就是跑在领头羊的位置。”维特尔表示， “能与阿斯顿·马丁合作将是莫大的荣幸。”

翻译/小飞侠