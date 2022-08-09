为何红牛与保时捷的F1合作迟迟不官宣

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今年早些时候，大众集团顾问委员会同意保时捷与姐妹品牌奥迪进入F1，之后红牛与保时捷计划在下一代动力单元规则启用时开展合作。

上月底，摩洛哥的一份法律文书中确认，保时捷将持有红牛F1运营50%的股份。文件还声称协议最早将于8月4日对外宣布，不过目前尚未获准宣布。

红牛F1领队克里斯蒂安﹒霍纳在匈牙利表示，在任何可能的协议被宣布之前还有“很长的过程”需要经历，并且他注意到围绕着保时捷作为新引擎制造商身份的“警告”以及可能得到的妥协让步。

大众集团一直不愿意在2026引擎新规最终确定前正式批准合作计划，这意味着只要新规还未完成，红牛和保时捷的合作官宣就必须要等。原本，红牛希望在差不多一个月前的奥地利主场比赛时，对外宣布这一消息。

一些细节仍有待确定，包括像保时捷这样的新参赛者能获得多少引擎测试时间，以及引擎活塞要使用哪种材料。现役制造商基于已有经验希望使用钢材，而保时捷则热衷于换成铝材。围绕着这些问题的讨价还价导致世界汽车运动理事会推迟了原定的电子投票计划。原本投票应于8月2日举行，不过现在已经推迟到了8月8日。因为夏休的原因结果可能需要花上更久才能知道。

Porsche F1 car render Photo by: Camille Debastiani

在匈牙利，红牛顾问赫尔穆特·马尔科对Autosport姊妹媒体Motorsport-Total.com表示事情“非常简单”。

“大众董事会的决定是只要新的技术规则满足要求，那么它们就授权进入F1，”马尔科说，“要求主要是关于预算帽、可持续性、零排放燃料、作为新供应商的平等机会、更多的马力机时间等等。严格意义上说，这些新规则尚不存在。FIA主席应该马上会把它们放到电子邮件投票中进行表决。只有这样事情才能正式进行。”

法拉利和梅赛德斯之前否认他们在拖延新规则终确认的进程，以阻挠保时捷和奥迪的计划。不过马尔科表示，F1的“现有玩家”正通过蚕食所有新人的准备时间来“努力为自己获取最大利益”。

本周早些时间，红牛宣布本田将继续为自己提供动力单元和引擎方面的技术支持直到2025年底。

日本制造商做出2021年后退出F1的决定之后，红牛在英国米尔顿·凯恩斯成立了自己的红牛动力传动系统部门，该部门将在今年年底接手本田的工作，只需在F1引擎冻结后进行支持性的维修。合约的延长意味着红牛动力传动系统部门从2026年起作为新成员的身份更确凿了，而届时牛也将准备好与保时捷进行合作。

“他们都是在为2026新规则做准备，”马尔科表示这是目前红牛动力传动系统部门的重点。“如果有一个新的制造商加入进来，他们可以展开协作。”

马尔科也确认了2026年起红牛和姊妹车队AlphaTauri会继续使用同样的动力传动系统，这为一旦新规则得到最终确认，保时捷也能为意大利团队提供引擎铺平了道路。而AlphaTauri 的所有权将依旧100%在红牛手中。