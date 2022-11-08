什么促使汉密尔顿想在40岁后继续参加F1

载入语音播放

汉密尔顿经常开玩笑说他不想成为赛场上年纪最大的车手，因此他很欢迎费尔南多·阿隆索延续了合约，而且41岁的西班牙人表示他会在F1多跑几年。更为认真的是，汉密尔顿一直立誓说不想跑到完全筋疲力尽才离开赛道，相反，他希望在还有精力的时候退出，有能力可以专注在其他项目上。

Mission 44，是汉密尔顿创立的慈善基金会，旨在提高少数群体在赛车事业的参与度；Ignite，这个由梅赛德斯创立的慈善机构同样致力于促进多样性，这样的两个项目将成为汉密尔顿退役后的兴趣重心，确保除了赛道上的成就之外，他还有更多的宝贵成果能够传承下去。

不过，上个月在奥斯汀接受包括Motorsport.com在内的少数媒体采访时，汉密尔顿透露自己计划与梅赛德斯签一项新的多年合约，让大家对于他目前在F1的态度有了全新的看法。汉密尔顿目前的合约将在2023年底到期，届时他将38岁。即便只再续签两年，汉密尔顿也将会接近41岁，超过他曾开玩笑的那个年龄里程碑。

所以，什么改变了汉密尔顿？为什么一位如此下定决心要在赛道之外做出影响的车手热衷于继续留在场上？

汉密尔顿在墨西哥承认他不确定是什么改变了自己的想法，想要在40岁之后继续参加比赛。他提到自己并不同意“这种慢慢松懈直到退役的描述”，即便自己有着赛道之外的兴趣，但梅赛德斯对这些追求的支持，让他能够在赛道上保持精力充沛。

“我的处境很快乐，”汉密尔顿说，“我现在更接地气，举例来说我在英国有家，当我来车队的时候，我可以在那里待一阵，我的家人会过来。我把身边的事情安排得更好了，我觉得自己能够带领车队征战更多比赛。”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

汉密尔顿一直明确表示的一点是，拿下第八个头衔、打破最多世界冠军纪录不能定义他的未来，即便是在去年他输给马克斯·维斯塔潘的情况下。他经常提到梅赛德斯如今踏上的“旅程”，在2022年新规则让车队遭遇了挫折与挣扎后，车队正努力回到领先行列。在车队依然奋力要重回顶峰的过程中走人，这不是汉密尔顿会考虑的事情。

汉密尔顿承认“很难说”今年的挣扎对促使他想继续比赛产生了多大的影响。“如果我们今年的情况和去年一样，一整年都在头排竞争，谁知道我将会在哪里？”他仔细琢磨着说。不过他提到了看着车队在2022年团结一致让他获得了能量，同时指出在当前的困难挣扎中，他在很多同事身上看到从未见过的脆弱。

“这是一个非常有意思的过程，我很感恩自己是其中的一份子，”汉密尔顿说，“我迫不及待想要看到我们再次成功的那天，即我们终于赢得胜利，拿下冠军。这会让所有的艰难时刻都变得值得。”

随着汉密尔顿已经“奔四”，他经常提到自己的身体状况得到了改善，例如从2018年起改成以植物为基础的饮食方案“改变了人生”。说到自己的训练时，他也学习到要养生，因为随着时间的推移，要保持住身体的巅峰状态“对所有人来说都变得更难了”。

“所以，这就要更注意自己的饮食，更注意自己的训练，”汉密尔顿说，“举个例子，那天我和一个奥林匹克运动员好朋友一起做了普拉提，太好玩了，因为我们之前从来没有做过。我会做普拉提，就是把一些通常自己不会做的项目添加到训练里，每天训练时更有针对性，比我22岁时做得好得多，22岁时我可没有做今天这些。”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

汉密尔顿还提到照顾好自己精神状态的重要性，从而“找到生活中的平衡”，包括设置边界来保护自己的精力，防止情绪过度激动。

“我从不让情绪过界，”汉密尔顿解释道，“这就是关于平衡。我对很多事情说不。每天大家都会要我干各种事情，我能够做到拒绝，说不。如果我知道会影响到我的准备工作，妨碍到我的训练或者和车队在一起的时间，或者可能对比赛周末产生任何影响，那就是绝对的拒绝。对亲朋好友们都是如此。这就是我要专注的事情。”

这一切都让汉密尔顿享有极少运动员能拥有的超长职业生涯。两位网球名将：赛琳娜·威廉姆斯和罗杰·费德勒于今年挂拍退役，而他们都打到了40岁出头。汉密尔顿的好朋友汤姆·布拉迪四十大几依旧成功延长了自己在NFL的职业生涯，尽管这项运动对身体素质有着超高要求。他们都对汉密尔顿产生了启发作用。

汉密尔顿的梅赛德斯领队托托·沃尔夫认为把汉密尔顿和布拉迪相比很恰当。“对我来说，世界上最棒的运动员，汤姆·布拉迪，还在场上被擒杀、在抛球，他43岁，”他说，“所以只要你继续照顾好自己的身体，发展自己的感知力，我想（汉密尔顿）还能跑很多年。我很肯定在我们车队会是这样。”

沃尔夫计划在冬季找一个“安静的时间”和汉密尔顿坐下来谈谈下一份合约，这份合约将至少延续到2025赛季末。依汉密尔顿的说话方法，没理由这必须是他在F1的最后一次续约。到真正退役时，他将远远超过40岁。

“我没有设限，老实说，”当被问及计划留在梅赛德斯多久时，汉密尔顿这样说，只是确认了他“计划和自己的车队续签一份多年合约”。

“我真的真的不知道接下去的五年会怎么样，我想我们还在为之努力，”他补充道，“很多很棒的东西已经就位，比如本周我刚启动了一个电影制作公司。不过我感觉自己的身体和心理状态都很好。我想我们还能一起实现很多目标。”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, with his trophy Photo by: Andy Hone / Motorsport Images