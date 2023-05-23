为什么打造硅谷式园区对梅赛德斯F1车队如此重要

不过，在即将带来重大升级版W14赛车的摩纳哥大奖赛前，这家德国制造商也透露了对其布莱克利工厂进行大翻修的计划。

作为2017年起开始进行的、价值7000万英镑的设施升级承诺的一部分，梅赛德斯已经批准了一项园区迄今为止最重大的改造任务。按照这一计划，园区将更加适合步行，还将建造新的营销部大楼、休闲设施和餐厅，以帮助改善团队的工作环境。车队希望于2025年底前完成这一项目。

车队领队托托·沃尔夫表示，他希望完工后的工厂不单是F1业内最棒的工厂，更能让对手——甚至如硅谷那样最好的工厂——感到震撼。

“我们的目标不是本行业内的竞争对手，”在接受Motorsport.com独家访谈时，沃尔夫说。“我们对标的是我们所知道最好的美国科技公司园区。这是我们的野心。”

Mercedes factory Photo by: Mercedes AMG

在愤世嫉俗的人看来，像这样的大手笔花销似乎有点轻率，尤其是在F1的预算帽时代，车队需要把每一分钱都用来让赛车跑得更快。毕竟，就目前发车区的竞争态势来说，只要新的研发能够解锁0.1秒，就值得在周六排位赛里前进几个位置。

不过，必须理解的是梅赛德斯进行园区改造背后的动机，它不是今天让赛车跑得更快，而是确保明天能更快。沃尔夫毫不讳言布莱克利园区改造的动因，是想要创造一个F1最顶尖人才愿意工作的地方和项目。

由于预算帽的实施限制了赛车研发（像园区改造这样的设施建设并不包括在内），车队已经意识的一点是，吸引并留住人才的竞争愈发激烈。

沃尔夫表示，新园区的设计不是为了向赞助商炫耀地方有多漂亮，也不是为了抓眼球去拿建筑奖。相反，改造是出于实际原因，要让布莱克利成为顶尖人才想要工作的地方。

“园区的美学不应该喧宾夺主，”他说，“把这一点作为优先考虑时，你需要把精力集中在什么对员工来说是最好的。这也是一场关于留住人才、招聘人才的竞争，做一个吸引人的雇主。在这个意义上说，这显示了我们的决心，我们在做的事情是为了我们所有员工。我们希望它成为一个一流的科技园区。”

Mercedes factory aerial view Photo by: Mercedes AMG

建成一个能够媲美其他行业的园区，在沃尔夫看来也是十分重要的一点，因为预算帽已经改变了F1雇佣关系的本质。

在过去，F1被证明对最顶尖人才具备极高的吸引力，因为和其他行业相比，这里的薪水实在太高了，但现在情况已经发生了变化。薪水也在预算帽范围内，车队需要在保持薪水吸引力和确保每年尽可能把钱用于改进赛车之间达到平衡。

现在已经不可能用空白支票去签下最好的人才，所以车队必须寻求其他方法吸引顶级专家加入，这有时就意味着需要从其他行业把人招过来。

“我们需要吸引并留住顶尖人才，”沃尔夫说，“我们已经看到因为预算帽的原因，我们有时给不出和其他行业一样高的薪水。有些领域因为有了预算帽，我们显然不再具备竞争力。这是我们需要处理并解决的问题，拥有最好的人到底有多重要。F1一直是一个具有启迪性的环境，不仅是F1工作本身，还有这里的薪水比英国任何其他工程类行业都高。”

在这背后，梅赛德斯按通货膨胀给员工加薪（目前是10%左右），车队对员工的投入清晰可见。那么，梅赛德斯为什么选择积极采取行动，让园区尽可能地尽善尽美，其原因就很明显了。

“我们学到的是：今天我们是如何工作的？”沃尔夫补充道，“我们要怎样去创造一个吸引人的工作环境，能带来最激励人的环境，让你在思路泉涌？怎么去创造一个让你更愿意来这儿而不是在家的工作场所？你可以说一个健身房不会让赛车变得更快。但是，如果健身房能让人更快乐，觉得在这工作很享受，这就能让车更快。”

Mercedes factory aerial view Photo by: Mercedes AMG