我们对于F1运动的认知总是在飞速地发生改变。也许从奥地利大奖赛到上周末的施蒂利亚大奖赛，最大转变就是Racing Point赛车速度的一鸣惊人。

第一场比赛，有所保留的“粉色梅赛德斯”让竞争对手们相信它已经迈出了理想的一步。但直到第二场比赛，它的实际速度才真正有所展现。

红牛承认如今所有车队都应该感到“担心”，并且雷诺方面已经提出了抗议。而驻扎在银石的Racing Point已发出“预警”，透露更好的事情即将发生。

赛车性能的提升还可能带来更深远的影响。它或将成为一剂催化剂，促成2020赛季车手市场最轰动的一次转会：塞巴斯蒂安•维特尔加入阿斯顿•马丁。

当维特尔清楚地知道自己所要加盟的车队必须具备何种资质时，这样的前景曾经看起来是异想天开，但如今却突然变得具有意义。

事实上，问题的关键并不在于Racing Point能否试图说服维特尔相信其赛车在未来的几年里有多出色。相反，受到冠状病毒大流行的影响，如今的F1规则已经可以预见明年的赛车将是何种模样。

鉴于到2021年的赛车开发只被允许进行微调，未来18个月出现大洗牌的可能性非常小。当下速度占优的赛车明年依旧会很快。

此外，随着包括预算帽在重大规则变化将在2022年实施，顶级车队正在研究如何削减开支。这可能会分散顶级车手的注意力，并让一些实力雄厚的中游车队有机会获得一些提升。

在上周谈到对于Racing Point潜在交易的思考过程时，这位世界冠军没有排除未来任何的可能性。“我还不知道会发生什么。现在比赛对我来说非常重要，接下来的几周、几个月我们将看到会发生什么，会有什么机会等等。”

“除此之外，我认为Racing Point给我留下了非常深刻的印象，显然今年他们处于一个有利的位置。我认识车队中的一部分人，我认识一些成员已经很长时间了。很明显，今年对他们来说是一个很好的机会，他们拥有一辆好车可以拼一把，并尝试从中获得提升。”

维特尔在最近几周的公开声明中明确表示，不与法拉利续约的决定并非出自他本人的主观意愿。

他的评论强调，为了帮助他成为一名渴望继续比赛的车手，法拉利单方面决定与其“分手”。

如果他对F1感到痛苦，厌倦了旅行和承诺，那么他可能会保持沉默，欣然接受这一切，并给自己放一年的大假。但他清楚地表达了自己的不满。这一切都清楚地证明了他的动力，以及他多么想坚持下去。

在第一场奥地利比赛之前，维特尔便强调了这一点，并认为“合适的参赛配置”会说服他留下。

“我认为我有很强的竞争天性，”德国人表示，“我在这项运动中已经取得了很多成就，我有动力，也愿意取得更多成就。我认为，要做到这一点，我需要正确的参赛配置，以及身边拥有正确的工作伙伴。这就是我现在所关注的。”

“如果有合适的机会，那就很清楚了。如果情况不是这样，那我可能就得找别的事儿做了。”

阿斯顿·马丁是否是合适的归宿？

RP20本身的速度似乎已经足够快了，甚至比现在的法拉利还要快。并且令人鼓舞的是，它将一直被延用至2021年。

然而，不可避免的是维特尔将继续关注雷诺抗议的结果。如果国际汽联判定车队抄袭梅赛德斯刹车导管的“罪名”成立，那么其赛车的其他部分也可能遭受更广泛的牵连。

另一个重要的因素是它的引擎，加入车队将为维特尔提供进入“梅赛德斯大家庭”的机会。

当然，虽然这种联系不会像他为厂队效力那般密切，但倘若瓦尔特利·博塔斯或刘易斯·汉密尔顿离队，那么这层关系或将帮助德国人成为这支冠军车队的替补之一。

阿斯顿·马丁的未来计划雄心勃勃。而劳伦斯·斯特罗尔显然在大力推进这个项目。同时车队也将为维特尔提供他所需要的平台，打造一支乐于专注于他的团队，引领英国汽车制造商乘风破浪，合力创造一番成就。

维特尔在感到被爱和被欣赏的时候是最坚强的。而在阿斯顿·马丁，他可以重新找回他早年在红牛和法拉利的感觉。

但也许整个剧情最有趣的点在于，倘若维特尔决定加入，那么Racing Point的思考过程如何，以及他们会选择“开除”谁。

最明显的候选人是塞尔吉奥·佩雷兹。据了解，他的合同中写有一项中断条款，允许RacingPoint签约维特尔取代自己。

考虑到佩雷兹对车队的忠诚，以及他在2018年“印度力量”濒临破产时，帮助车队保持活力所发挥的作用，这听起来可能相当残酷。但F1有时也可能是一场无情的游戏。

但同样不要忘记佩雷兹所带来的巨大的赞助商支持，也是不可轻易被取代的。

并且与此同时Racing Point的管理层必须意识到，维特尔和佩雷兹的组合将比维特尔和斯特罗尔的更强大，甚至可能关系到车队是否有机会竞争前三，还是最终仅进入前五。

不可思议的事情会发生吗?Racing Point又是否可能换下斯特罗尔，对他另作安排？很难相信车队会做此决策，但在F1中，没有什么是不可能的。

现在机会已经来到了维特尔的面前。在F1来到银石之前，他需要做出一个有效的决策。

就在几周前，签约Racing Point看似是他生命中的一次赌博。但现在，这或将成为他所做过的最明智的决策之一。

翻译/小飞侠