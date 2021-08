为何阿隆索认为仅凭“单手之力”可击败年轻时的自己

有句谚语称:老狗学不了新把戏。然而40岁的阿隆索在玩转各种比赛伎俩方面依旧是一等一的高手,并带给我们了一些启示。

这位永远自信的西班牙人从未考虑自己可能会逐渐走下坡路。反之,归功于在F1、印地以及勒芒赛事中长年累月积累的经验,他甚至认为现在的自己相比雷诺早期时候要更胜一筹。

在匈牙利大奖赛后接受Motorsport.com等媒体采访时,阿隆索承认,在阔别F1两年并与Alpine重返这项运动后,他花了比预期更长的时间来找回速度,但也解释了为什么年龄对于F1来说仅仅是一个数字。

当被Motorsport.com问及原本预计需要多久才能达到自己的最佳水平时,西班牙人回答道:“我原本预计会是三到四场比赛。”

“我知道伊莫拉是第二场比赛,其他车手在去年9月、10月去过那里,但对我来说它是全新的。波尔蒂芒是第三场比赛,所以我一直在想,可能是到巴塞罗那或者差不多的时候,也就是四场比赛,我差不多可以100%的恢复。但在巴塞罗那之后我又多花了两场比赛。”

Fernando Alonso, Alpine F1, congratulates and celebrates with Esteban Ocon, Alpine F1, 1st position, in Parc Ferme

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images