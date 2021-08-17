为何阿隆索认为仅凭“单手之力”可击败年轻时的自己

有句谚语称：老狗学不了新把戏。然而40岁的阿隆索在玩转各种比赛伎俩方面依旧是一等一的高手，并带给我们了一些启示。

这位永远自信的西班牙人从未考虑自己可能会逐渐走下坡路。反之，归功于在F1、印地以及勒芒赛事中长年累月积累的经验，他甚至认为现在的自己相比雷诺早期时候要更胜一筹。

在匈牙利大奖赛后接受Motorsport.com等媒体采访时，阿隆索承认，在阔别F1两年并与Alpine重返这项运动后，他花了比预期更长的时间来找回速度，但也解释了为什么年龄对于F1来说仅仅是一个数字。

当被Motorsport.com问及原本预计需要多久才能达到自己的最佳水平时，西班牙人回答道:“我原本预计会是三到四场比赛。”

“我知道伊莫拉是第二场比赛，其他车手在去年9月、10月去过那里，但对我来说它是全新的。波尔蒂芒是第三场比赛，所以我一直在想，可能是到巴塞罗那或者差不多的时候，也就是四场比赛，我差不多可以100%的恢复。但在巴塞罗那之后我又多花了两场比赛。”

Fernando Alonso, Alpine F1, congratulates and celebrates with Esteban Ocon, Alpine F1, 1st position, in Parc Ferme Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

阿隆索从来都不是一个缺乏自信的人。然而当他并非处于最佳状态时，他也会敏锐地注意到到自己“铠甲上的裂缝”，并在自己职业生涯的后期也似乎变得更为坦率。

他透露，在暂别F1期间，在电视上观看大奖赛的时候，有时他会有些“扶手椅四分卫”做派，认为自己可以做得比屏幕中所见的更好。但在现实中，回到F1驾驶舱的伊始却被证明是一段使人谦虚的经历。

“我认为，当你离开这项运动，在电视上看到比赛时，你会想你可能会用不同的方式进行超车、起步，或有不同的表现。你自信地认为，当你回到车里的时候，你可以改进某些事情，也许还可以试着向别人学习。”

“这就是我在前几场比赛中所做的。我觉得我还没100%在车里找到状态。在轮胎管理和策略方面，银石是一个很好的学习过程，。”

缺乏倍耐力雨胎的使用经验同样让阿隆索感到担忧。然而这位阿斯图里亚斯人在匈牙利湿漉漉的比赛开始阶段的表现证明了任何担心都是多余的。这正是他的经验发挥作用的地方，也是他在这项运动中“资历长”的优势所在。

当被问到可以在巅峰水平维持多久时，他表示：“我的感觉也许与外界的论点相反，因为这项运动和社交媒体认为，我们似乎总是对运动员的年龄和表现感到困惑，你懂的。”

“但这不是环法自行车赛，也不是奥运会，更不是足球，你在23岁的时候就处于巅峰状态。如果我现在和23岁的自己比赛，我可以单手击败他，你知道，这是不一样的。”

“并不是你越年轻，你就越快，这不是赛车运动的计时法则。有些人想看到新的名字，他们想看到新的希望，他们希望摆脱一些他们每周末看到的普通名字。”

“但我认为自己还会比赛很长一段时间，如果是在F1，那就太棒了，如果不是在F1，我将尝试在此之外的一些剩余挑战，希望成为赛车运动有史以来最全能的车手。”

这是否能为阿隆索和他的Alpine队友埃斯特班·奥康带来更多的成功，还取决于前雷诺车队是否有能力针对2022年的新规则打造一套有实竞争力的套件。这也是一段时间以来大家所关注的重点。

阿隆索一直是Alpine的恩斯顿工厂中一名敏锐的“观察员”，负责监督2022年的项目进展。但他表示，要想知道车队的实力还为时过早。

“我们正致力于明年的项目，但目前还为时尚早，没有人知道具体数字是多少，因为你没有参照物可以比较，” 他解释道。“我们都有点现实，并且仍在等待2月。因为当所有赛车都掀开神秘面纱时，我们将会看到许多惊喜。”

而阿隆索的举止表明，当Alpine收获成果时，自己仍可能是其中的一份子。同时他也透露自己在与法国制造商谈判目前的1+1赛季合同时没有提出任何要求。

“我没有跟车队谈太多，你知道，我对车队愿意提供的任何条件都很满意，”西班牙人解释道。 “我们没有讨论这个问题，没有讨论工资，没有讨论任何事情。”

“我来这里是为了表现，是为了帮助车队，不是为了要求什么。我的职业生涯已经过了那个阶段。”

翻译/小飞侠

Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Motorsport Images