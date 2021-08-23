今年一月份，阿尔法·罗密欧决定停止开发2021赛季F1赛车，车队知道这在短期内将带来一系列不利影响。

因为中游集团的竞争极其激烈，对手在现有赛车上获得任何微小的速度优势，让这家总部位于瑞士Hinwil的车队面临排名下滑的风险。

不出所料，由于大多数车队至少在赛季初期对赛车做出了重要升级，对于阿尔法的负责人来说，这一年也许比预期更难。

尽管阿尔法在速度上取得了重大进步，在单圈时间方面缩短了与前方赛车的差距，但并没有大把的积分入账。

匈牙利大奖赛的混乱中，威廉姆斯获益最多，得到了10个宝贵的积分。现在看来，因为赛车升级有限，阿尔法·罗密欧今年将止步第九。

虽然目前阿尔法比上不足比下有余——在赛车速度和积分方面遥遥领先身后的哈斯，而离前面的阿斯顿·马丁又太远，甚至追不上威廉姆斯，但阿尔法车队主管弗雷德·瓦塞尔表示并不遗憾。

当然，正如基米·莱科宁在英国大奖赛后通过车队广播所说的那样，比赛中也会有挫败感。但长远来看，瓦塞尔相信，这是在用短期痛苦换取长期回报。

"我希望车队能获得更多积分，"瓦瑟尔在接受Motorsport.com采访时表示，"我们已经尽了最大的努力。但从赛季初，我们的表现就不太好，主要原因是我们决定从1月开始就把重心百分之百转向2022赛季。

"我也注意到了其他车队的升级。即使大家都说已经把注意力转到了2022年赛车上，但每个周末，他们的赛车还是会有升级！但当我们做决策时，我就知道，如果你百分之百投入到明年赛车上，那么就不会开发2021年赛车。情况就是这样的。”

"不过我认为，对我们来说，这项决定是正确的。因为根据去年的情况，如果我们坚持对同一款车继续投资和开发，就积分榜排名来说，我不确定这么做完全有意义。”

“对比（我们）与Toro Rosso（AlphaTauri]或雷诺（Alpine），我们的差距巨大，但我依然相信我们的决定是正确的。我们的决策有好的一面也有坏的一面，但现在必须面对消极的一面。"

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Motorsport Images

虽然阿尔法·罗密欧冻结了2021年赛车，意味着本赛季后半段里车队难以在发车区的位置上有大幅度飞跃，但瓦塞尔认为本赛季仍有很多事情可做。

他认为只要车手和工程师能从现在的综合实力中挖掘更多，还是可以取得车队进入排位赛Q3所需的那些细小的进步。

"我们肯定不会再做风洞（升级），引擎也冻结了，"瓦瑟尔说，"但作为一个团队，我们改进的余地还很大。对比我们的车手，一位在排位赛中表现更好，另一位则在正赛中更出色。而我们必须让他们俩发挥出最好的水平。”

"在赛道运作方面，我确信我们还可以改进，例如轮胎管理、赛车设置以及赛道上需要应对的方方面面。我认为这很重要，因为车队在这方面做出的改进可以延续到下个赛季。”

"我们有进步空间，而且我们说的不是几秒。经常在P8、P9和P14这些名次之间，只有零点几秒的差异。我希望车队的每个人都有压力，能继续向着同一个方向努力。"

瓦塞尔之所以接受目前的困境，是因为他判断（阿尔法）明年将有机会向前迈进一大步。

一方面，瓦塞尔希望阿尔法·罗密欧在2022年赛车规则方面占得先机；另一方面，预算帽的进一步收紧，以及F1奖金结构的改变，可能对他的车队而言也将是重大利好。

"这就是为什么我们非常迅速且非常早地开始为2022赛季做准备，"他解释说。"就算本赛季有预算帽，我们很清楚地知道现役赛车是在预算帽启用之前开发的。”

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41,Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Erik Junius

"2022赛季将是第一个预算帽管控之下开发赛车的赛季，车队都得从头开始。”

"我们的车队支出仍然远远低于预算帽，我希望明年能与成本上限持平。下个赛季对我们来说是一个真正的机会。”

"我认为这对我们将是一个有利机会；因为其他大多数车队必须缩减团队规模，或者改变他们的态度，或者以不同方式来做。”

"而我们仍能扩大规模，招募人手，加强团队能力，也就是说我们仍处于积极发展的趋势。”

"预算帽对我们来说只是第一步。而更合理的奖金分配，对我们来说也是一个机会。对于车队的整体发展前景来说，我是比较乐观的。”

"同样重要的是车队的稳定性。我们与阿尔法·罗密欧续签了协议。我认为在每个领域，公司都会给予最大的支持。”

"但这对我而言还不够。我非常清楚，我们需要好车，好的（车手）阵容，在赛道上发挥出色。最终这是赛车，不能够纸上谈兵。"

然而，只有到明年才能知道，阿尔法·罗密欧能够从早早开始2022赛季的准备中得到多少收获。

瓦塞尔知道，在那之前，他的车手和车队很可能会对本赛季的困难工作感到沮丧。

但是，他认为这种焦虑——正如基米·莱科宁在英国大奖赛后的车队无线电通讯中表现出来的那样——是一个积极的信号。这表明车队成员们动力充沛，希望获得更好的成绩。

"我认为作为一名赛车手——基米就是一名赛车手，而整个车队都是由赛车手组成的——当你挣扎的时候，当你拿不到积分的时候，特别是比赛结束前两圈我们还在P10位置上的时候......就会产生挫败感，"瓦塞尔说。

"我们需要更好的车。我们需要让赛车更快，这是肯定的。但我们所做出的决定，并非通过空气动力学上的改进就能实现飞跃。但我们还是可以在一些领域改进赛车、设置或轮胎管理，来加快赛车的速度。”

"你完全理解车手坐在车里的挫败感，因为他想做得更好。我认为这是有动力的证明。所以我可以接受（车手宣泄挫败感）。"

翻译/Chloe