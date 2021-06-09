巴库比赛重启后，汉密尔顿在1号弯戏剧化的锁死，让他丢掉了比赛的胜利和在F1车手年度积分榜重返领跑位置的机会。

在马克斯·维斯塔潘爆胎撞车后，比赛重启进行最后两圈的较量。就在汉密尔顿冲向前排不久，他踩下刹车时，突然前轮锁死，然后滑向了避险车道。

跟到队尾之后，汉密尔顿马上告诉车队他怀疑导致了这场闹剧的原因：著名的梅赛德斯“制动魔法”。他在车队无线电里说：“我开着那个魔法？我可以发誓我把它关了。”那么，这个魔法设置是什么？它到底有什么作用？

魔法按钮

很多场合中我们都在无线电里听到过它，有时候是叫“魔法桨”。去年，乔治·拉塞尔在萨基尔赛道一次性代表梅赛德斯比赛时，也曾提到要去按“魔术按钮”。

“制动魔法”实际上是方向盘后部的一个按钮，它是一个非常聪明的工具，能够帮助车手为前轮快速加热。

当F1在2014年进入混合动力单元时代，这也意味着刹车系统需要被重新改造。更多能量回收需要通过动能回收系统单元（MGU-K）进行，所以刹车平衡需要依靠更多的电力辅助来维持。

线控制动系统 Photo by: Giorgio Piola

这样产生的结果就是，车队需要去习惯使用线控制动，用软件制作的不同映射去管理前后制动的平衡，同时还要考虑到现行动能回收系统（MGU-K）回收量的水平。

在过去，制动比是靠驾驶室里的一根杠杆进行手动控制，这一过程现已经由控制设置转移到了方向盘上。这就需要车手在底部刻度盘上选择增量，这就是当FOM使用车载镜头时你经常在方向盘显示屏上看到的亮灯。

梅赛德斯W12方向盘细节 Photo by: Mercedes AMG

在这方面车手有一些工具可以使用，梅赛德斯方向盘上有一个旋钮和两个按钮可控制制动平衡，还有一个旋钮来选择引擎制动量。

Mercedes W12 steering wheel Photo by: Mercedes AMG

不过，魔法按钮是一个覆盖设置，比你在正常比赛情况下用到的偏向，按下它会让制动比前移多得多。它会让90%左右的制动平衡转移到前轴上，而一般来说车手在正常比赛驾驶时会选择放在55%到60%。一旦使用，这个魔法设置也会阻止动能回收系统（MGU-K）回收能量。

启动这种方式是为了将刹车产生的热量更多地传送到轮胎上，这样比起使用正常模式时轮胎可以更快地进入工作状态。

在汉密尔顿这个案例中，他选择在静态发车之前的暖胎圈时使用制动魔法功能来为前胎加热。他对刹车（和轮胎）的加热很成功，因为当他在等候进发车格列队时，我们可以很明显地看到他的刹车在浓浓冒烟。

一旦进入他的发车格位置，汉密尔顿将通过方向盘上的控制来关掉制动魔法功能，然后调到准备重新出发状态。

然而，在出发时，正当他避开塞尔吉奥·佩雷兹冲向1号弯时，不小心按下了“魔法”按钮，启动了制动比覆盖。这个举动让制动平衡偏向了前轴，导致他没能刹车进入1号弯，而是滑到了缓冲区，抹杀了自己获得积分的机会。

梅赛德斯的赛后调查会研究汉密尔顿是如何重启了这个魔法设置，这可能会让车队在方向盘控制或软件设置上做些微调，以保证这样的事件不会再次发生。

刘易斯·汉密尔顿，梅赛德斯 W12，发车时锁死 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

shares