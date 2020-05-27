这个办法是，针对不同部件所做的有限的引擎规格修改——在2021年及以后只允许一次修改——将从2023年起完全冻结。当引擎被冻结后，有可能出现的情况是，当这项运动为2025年及以后考虑新的“方程式”时，能够对动力单元设计进行调整，而不是根本上的大修改。

这些计划，特别是由于引擎开发成本目前不属于“预算帽”之内，将受到所有制造商的欢迎。

正如雷诺F1车队负责人西里尔·阿比特博尔近期对Motorsport.com所说：“我们一直在推动遏制疯狂的引擎开发竞赛，我们花在引擎上的费用真的太疯狂了，终于这个状况将得到改变。”

然而，并不是成本控制和以节省资金为目的的抑制研发可能改变这项运动，因为F1即将采用一种全新的思维方式，可能会打乱竞争秩序。

多年来，F1一直把几乎所有的精力集中在保持精英体制，即表现最好的车队获得的回报最大。而这项运动的巨头对规模较小的车队或新车队几乎没有任何同情心。

但是，这一扭曲的利益让豪门车队在财政上获得的奖金，在政治上创立了策略小组，使得F1形成了两极分化，令红牛、梅赛德斯和法拉利几乎难以动摇。

自由传媒的规则修改原定于2021年实施，目的是解决大部分分歧，但目前延期到2022年。

然而，新冠肺炎疫情似乎激发了所有车队带着开放的精神来进行集体思考，因而终于迈出了快速打造一个更公平的竞争环境的第一步，来帮助从整体上改善这项运动。

在12个月之前，诸如空气动力学研发让步机制的概念是无法想象的，该机制将让落后最多的车队得到更多的风洞和CFD研发时间，并使用开源部件。

在阿比特博尔看来，这样的想法对未来非常鼓舞人心。他说：“ F1将首次将开放我们正在开发的技术。所有车队合作，把赛车某些领域的开发做到最好，并作为资源公开的部件，在我看来是绝妙的方式。与客户车队协议相比，这更好、更高效、更公平和透明。”

这些改变不会突然使像威廉姆斯那样的车队成为世界冠军，也不会阻止最聪明的人打造出最好的赛车，但是可能足以改变F1比赛结果过于容易预测的现状。

而且，正如一位消息人士所说，这些改变标志着F1迈出了重要的第一步，终于让车队和大佬们改变了思考方式，让他们能够合作改善这个集体，而不是只想着单个车队。

因为如果空气动力学规则和开源想法可行，那么为了给最慢的车队带来更多帮助——使竞争始终保持激烈以及由此产生的不确定性，如何进行进一步的规则修改？

这样的合作计划非但不会被视为因创造错误的竞争环境而导致F1灭亡，反而会使成功变得更值得及更特殊。

去年，卡洛斯·塞恩斯谈到了MotoGP如何说服其所有制造商接受让步规则，即表现未能达到一定水平的摩托车制造商可以进行更多测试和更新。

他说道：“主要的反应是，他们（大车队）最初是持怀疑态度的，但现在我认为他们比以往任何时候都更加高兴，因为他们依然能获胜，但他们赢了更多，而且他们的对手也更多了。

“这使制造商和品牌变得更强大，因为他们正在与更多品牌竞争。这是一个很好的例子，这是我希望在F1的未来中看到的东西。”

这种希望很快就会得到实现；并有可能为今后打造一个不同的F1打开大门，让这样的想法突然变得很普遍。

被问及这种精神时，阿比特博尔回答说：“我们参加的是一项运动中，我们相互竞争，我不否认这一点。这需要保留下来。

“但是，找到一种让车队能够多合作一点的方式，可能是这场危机带来的教训，也可能是车迷想从F1看到更多的地方，尤其是想看到公司和国家之间能够有更多合作的年轻一代。我们可能在‘新政’里就有，根据这个框架进行这种类型的合作。”