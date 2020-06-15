伯预计维特尔将在2021年休假

法拉利上个月宣布四届F1世界冠军维特尔将在本赛季结束后离开车队，结束他在马拉内罗的六个赛季。

这让维特尔在F1的未来看起来充满未知。目前转会梅赛德斯的可能性看起来非常渺茫，而其他的空缺则需要他“放低身段”加盟中游车队。

在德国人从2010年至2013年夺得世界冠军的四年中，韦伯一直是他的队友，直到2013年年底宣布退役。当被问及维特尔在2021年会做何抉择时，韦伯预测他的前对手将会休假一年。

“我认为他将会暂时休息一年，”韦伯在《F1国度》（F1 Nation）播客上说道，“我希望对我们所有人来说，他能恢复活力，恢复那种想再次在F1前线竞争的精神。”

“最终对我来说，这有点困难。在你30多岁的时候，在某些位置和某些情况下，你总是需要花更长的时间才能获得能让你变得更加自信的那0.1秒。事情会变得有那么点困难。”

“记住，如果在简报会等场合，你开始看时间，就说明你开始丧失动力，那么你就不能要求你周围的人为你付出额外的努力。”

“当你有渴望、有动力、有纪律，你是一个团队，你有了一个目标，你就能做到。如果你占据了团队份额的95%，你就不可能和你的员工拥有同样的使命。”

维特尔于2015年加盟法拉利，目标是成为继2007年的基米·莱科宁之后，法拉利车队的首个世界冠军。但在2017和2018年，他都屈居于梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿获得亚军。

对维特尔来说，2019年是一个艰难的赛季。他的年轻队友查尔斯·莱克勒克在车手积分榜上击败了他，标志着马拉内罗的重心转移。

韦伯表示，他认为法拉利和维特尔的关系并不像和其他一些前世界冠军那样紧密，导致了他决定离队。

“他知道自己是如何工作的，尽了110%的全力。他投入了大量的时间和精力，他的期望也很明确，”韦伯表示。

“迈克尔（舒马赫）在车队的时候，法拉利有罗里·拜恩、罗斯·布朗和让·托德。当迈克尔统治的时候，他们是一个非常好的文化混合组合。我不是在揭穿意大利人，我只是说当他们自己组成一支车队的时候，仍然没能拿出成绩。”

“塞巴在那个体制下，他们做了他们所能做的。而他只是在那里耗尽了精力。他真的是喘不过气来了。”

“然后查尔斯加入了进来，明显非常快，充满活力和渴望，也很天真。天真是一件很棒的事情，你刚刚参与进来的时候会保留这点，因为你什么都不知道。而塞巴斯蒂安一直在那里，辛苦工作，把事情做好。”

“毫无疑问，他在法拉利经历了一些挑战。我想他们会想念他的。我仍然相信他们也会怀念那段经历。莱克勒克绝对是世界级的。但是塞巴，我认为短期内，他们会怀念他的经历。”

“很明显，现在他起床后并没有动力去开一辆红色的赛车，这是个问题。”

翻译/小飞侠