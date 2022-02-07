WADA计划恢复泰国资格，阿尔本将正常使用泰国国旗

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去年十月，世界反兴奋剂机构（WADA）宣布泰国国家反兴奋剂组织（NADO）违反了《世界反兴奋剂条例》，并实施了相关制裁。当时WADA规则表示，泰国国旗将不能在“除奥运会和残奥会之外由主要赛事组织者举办的下一届地区、洲际或世界锦标赛、大赛上展示，或直到泰国被会恢复资格。”

阿尔本在个人F1职业生涯中一直使用泰国国旗参赛，因为他所持有的双重国籍中的泰国国籍来自妈妈这边。虽然制裁没有禁止他以泰国运动员身份参加比赛，但是规则禁止在任何官方场合使用泰国国旗，比如领奖台上。

不过阿尔本马上就能在今年的F1场合上正常使用泰国国旗，因为泰国国家反兴奋剂组织目前正在世界反兴奋剂机构进行恢复资格流程，官方确认预计将于适时宣布。之前，泰国反兴奋剂法已经作出更新，以确保该法符合《世界反兴奋剂条例》，这将使得泰国参赛运动员在本周开始举行的北京冬奥会上能够使用泰国国旗。

泰国受到的制裁和俄罗斯不同，俄罗斯收到的禁令使尼基塔·马兹平自从2021年3月以新秀身份登陆F1起就不能以俄罗斯运动员身份征战。马兹平是以俄罗斯汽车联合会旗下身份出赛，而针对俄罗斯的制裁将在2022年12月结束为期两年的期限。

2022年阿尔本以威廉姆斯车手身份回归F1，过去一年里他担任了红牛的测试车手以及马克斯·维斯塔潘和塞尔吉奥·佩雷兹的替补车手。阿尔本的F1生涯始于2019年的Toro Rosso，之后在赛季中加入了红牛“一队”，直到2020年赛季末被佩雷兹所取代。