维斯塔潘“绝对”会使用车号“1”，如果赢得世界冠军

本周末圣保罗大奖赛前，维斯塔潘在车手积分榜上领先刘易斯·汉密尔顿19分，而本赛季比赛还剩4场。红牛车手在美国和墨西哥取得两连胜，扩大了自己的领先优势。本周末他有机会在冲刺排位赛上积累优势，因为获胜者将获得3分。

自从2014年F1引入了永久车号制度，1号一直是为世界冠军预留的，如果他们想用的话。1号车号上一次被使用也是2014年，当时是塞巴斯蒂安·维特尔拿下了2013年世界冠军头衔。汉密尔顿一直倾向于保留自己的44号车号，而从那之后除汉密尔顿之外，唯一一位世界冠军尼科·罗斯博格，在夺冠后选择了退役。

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W09 Photo by: Manuel Goria / Motorsport Images

维斯塔潘F1职业生涯至今一直以使用33号出名。不过，他在圣保罗比赛前的周四，确认自己有兴趣把车号改成1号，如果成为世界冠军的话。

“绝对会，”当被问及是否会准备换号码时，维斯塔潘这样表示，“你有多少机会去使用1号参加比赛呢？”

然后他开玩笑道：“这对销售商品也有好处！所以真是一个明智之举！”

为现任世界冠军保留1号车号，是很多类别赛事都存在的传统。不过，很少有人会选择放弃自己的永久车号而改用1号，因为永久车号和他们的品牌形象有着很强的联系。

自从引入永久车号后，汉密尔顿唯一一次在自己车身上加上1号，是在2018年阿布扎比大奖赛的自由练习期间。当时他已为梅赛德斯锁定了世界冠军头衔。之后汉密尔顿说自己“一点也不喜欢”使用1号，不过觉得试一试“挺酷的”。

在MotoGP，新加冕的世界冠军法比奥·夸塔拉罗近日表示自己下赛季将继续使用20号，和同伴胡安·米尔、马克·马奎斯一样不会改用1号。

过去十年中，Penske车队的印地车手约瑟夫·纽加登（Josef Newgarden）、威尔·鲍威尔（Will Power ）和西蒙·帕吉诺（Simon Pagenaud 在赢得总冠军后，都使用了1号车号。不过六届总冠军得主史考特·迪克森（Scott Dixon）代表Chip Ganassi Racing车队保留9号车号，来参加他的卫冕赛季，除了2004年一个赛季。