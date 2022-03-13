维斯塔潘嘲笑梅赛德斯“一直都这样”自我怀疑

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在巴林周六的测试中，维斯塔潘创下了本轮测试收官日的最快单圈，且领先优势达到近0.7秒。

乔治·拉塞尔在该日的最快成绩比荷兰人慢了1秒，再次引发了梅赛德斯关于其并未处在领先行列的担忧。英国小将表示，德国车队在表现方面的不济说明其比对手“落后了一截”。

维斯塔潘的2021年争冠对手刘易斯·汉密尔顿周六声称梅赛德斯目前已经“退出”争冠行列。对此他表示： “目前，我不认为我们有实力竞争冠军。”

在揭幕站巴林大奖赛之前，梅赛德斯只有一周的时间来扭转局面。但它的自我怀疑遭到了一些车手的反驳，包括法拉利的小卡洛斯·塞恩斯也认为德国车队的说辞是其“惯用”的伎俩。

维斯塔潘同样怀疑梅赛德斯是否真的处于劣势，并赞同塞恩斯所说的德国车制造商的手段“素来便是如此”。

“如果有车队表现很好，或者它是一支大家都期待它表现出色的车队，那么他们会说：“哦，不，我们绝对不是最被看好的’，”维斯塔潘周六在巴林说道。

“一周后，当一切都很顺利时，他们就会突然说:‘哦，不，但我们在一周内就彻底扭转了局面。这是不寻常的，难以置信的工作。感谢工厂的全体员工!’”

维斯塔潘指出，去年在巴林测试后，梅赛德斯也曾对自己的表现感到担忧，“然而在第一场比赛周末，他们依旧非常强劲”。

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13

当被Autosport问及认为谁是最大的威胁时，维斯塔潘指出法拉利“一直都很快”。

“这表明目前他们显然拥有一辆稳定的赛车，”荷兰人表示。“这对他们来说很好，他们也没有什么问题。我们将在下周看到谁是最快的，但到目前为止，他们的测试表现相当出色。”

“过去两年他们的日子不好过，所以会自然而然地比其他一些车队更早地开始考虑这个赛季。他们在2022赛车上比我们更早起步是很正常的，这也没有问题。最后，对于这些新车而言，赛季中的研发速度才是最重要的。”

翻译/小飞侠