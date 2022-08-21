维斯塔潘：F1赛车重量激增的问题没有快速的解决方法

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在过去几个规则周期中，F1赛车已变得越来越重。2022版规则中，因为强化防冲击结构等新的安全方面的改进，又导致了赛车在重量上新增了46公斤。

新一代赛车在无燃料状态下的最低重量限制是798公斤。加上满油110公斤燃油后，意味着赛车在比赛开始时将超过900公斤。这和混动时代之前的车重有着天壤之别，在没有注入燃油的情况下，赛车的重量从2008年595公斤到2013年642公斤。激增的赛车重量让车手们越来越不满，他们认为赛车的笨重迟缓配不上自己的杰出表现。

当被Motorsport.com问及新规的影响时，维斯塔潘表示他感觉赛车现在“极其重”。不过，他补充道自己并不认为这件事能有一个快速的解决方式，因为大部分的重量是由于新增安全措施使然。

“我觉得跟车情况比之前好很多，所以是积极的，”维斯塔潘说，“不过当然，赛车的重量问题，它们超级重，我觉得这样不好，不过这个没有快速的解决办法。但是总的来说，跟车方面好一些，很难预测将会好到什么程度，不过对我来讲至少有更好的机会去竞争。但是在某些赛道上跟车依然很难，不过这也与结合轮胎过热等问题有关，所以是有一些方面需要研究。”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Red Bull Content Pool

维斯塔潘的想法得到了一些同仁的赞同。阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔希望在未来的规则周期里为赛车减重能让车子变得更灵活敏捷。

“我认为赛车变得实在是太重了，我希望在今后几年中这个方面能到得到改善，”加拿大人说，“我们显然可以改变很多事情，做得更好，不过我脑海里第一个想到可以做出的改进是：让赛车变得更有驾驶乐趣、更灵活敏捷一些。”

梅赛德斯的乔治·拉塞尔同意维斯塔潘和斯特罗尔的讲法，不过他承认增加的重量是出于安全性因素的考虑，所以很难在赛车重量上实现显著降低。

“正如兰斯和马克斯所说，赛车变轻当然很棒，不过你不可能拥有世界上的一切，”当被问到新赛车在哪些方面还能继续改进时，拉塞尔补充道。“赛车变重的原因是出于安全性因素，所以，是的，我不知道。我真的没办法选一个，因为有太多折中情况了。”