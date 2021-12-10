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Formula 1 / Abu Dhabi GP 新闻

维斯塔潘：我受到与其他F1车手不同的对待是不公平的

By:
, Grand prix editor
Co-author:
Jonathan Noble

马克斯·维斯塔潘表示，自己在沙特受到的处罚并非应得的，并认为他受到了有别于其他车手的“特殊对待”。

上周末在捷达经过一场颇有争议的大战后，维斯塔潘和刘易斯·汉密尔顿将以相同的积分迎接本周阿布扎比的收官站。

在与汉密尔顿的较量中，维斯塔潘由于在赛道外获得优势而被罚时5秒。随后两人又在1号弯一次轮对轮的对决中双双冲出了赛道，致使英国人忍不住通过车队无线电吐槽对手“他妈的疯了”。

赛后，维斯塔潘由于这次碰撞又被罚了10秒，原因是赛会干事认为他在试图让汉密尔顿领先时的刹车行为“不按常理”，从而导致了撞车。

赛后红牛小将表示，他的遭遇证明了F1中有太多的规则。周四他在阿布扎比也声称：“显然这样的对待并非针对所有车手”。

“我在防守方面所做的事情，其他两个人在比赛时也做了，但他们甚至没有被提及或受到任何处罚，”荷兰人表示。“所以我不明白，因为我认为我只是在努力比赛。发生在我身上的事不应该受到任何处罚，显然另外两个人也这么干了，但他们没有得到处罚，显然只有我被罚了。当然，在领先位置作战，我猜人们会更挑剔一点，但对我来说，我无法理解。”

维斯塔潘在沙特比赛中的行为也受到了来自同行的一些批判。1997年的世界冠军雅克·维伦纽夫认为红牛小将的行为犹如开着一辆“租赁的卡丁车”。

法拉利车手查尔斯·莱克勒克周四表示，他认为维斯塔潘的行为已经“超越了界限”。而另一位车手兰多·诺里斯在新闻发布会上先是开玩笑地表示“刹车测试”的结果只是被罚10秒，但随后他也拒绝针对这起事故再发表评论。

“说到底，批评总是存在的，”荷兰人表示。“但我认为，从我的角度来看，不公平的是，我受到了不同于其他车手的对待。很明显，其他车手可以这样做，但我不能。我认为这是一个问题。”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, make contact as they battle for the lead

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, make contact as they battle for the lead

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

当被问及是否会因为被罚而改变在阿布扎比的比赛方式时，维斯塔潘回答道：“老实说，我唯一的要求是这对每个人都是公平的，但显然现在不是这样。”

“但就像我说的，我不觉得我错了，而且很明显，这对其他人来说没有错，所以当别人被允许那样比赛时，我为什么要改变？我认为每个人都应该被允许像那样比赛。”

维斯塔潘通过两个例子证明了自己所受到的区别对待：一是自己在1号弯由于跑大而被罚。二是在最后一个弯，他被汉密尔顿逼出赛道从而丢失了领先，然而后者却未受到任何处罚。

 “其他人也做了同样的事情，但他们没有被罚，因为我们俩都冲出了赛道，” 维斯塔潘表示。“我们在进入1号弯道时越过了白线，然而不知为什么他们认为是我的错，我不同意这一点。”

翻译/小飞侠

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