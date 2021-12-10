维斯塔潘：我受到与其他F1车手不同的对待是不公平的

上周末在捷达经过一场颇有争议的大战后，维斯塔潘和刘易斯·汉密尔顿将以相同的积分迎接本周阿布扎比的收官站。

在与汉密尔顿的较量中，维斯塔潘由于在赛道外获得优势而被罚时5秒。随后两人又在1号弯一次轮对轮的对决中双双冲出了赛道，致使英国人忍不住通过车队无线电吐槽对手“他妈的疯了”。

赛后，维斯塔潘由于这次碰撞又被罚了10秒，原因是赛会干事认为他在试图让汉密尔顿领先时的刹车行为“不按常理”，从而导致了撞车。

赛后红牛小将表示，他的遭遇证明了F1中有太多的规则。周四他在阿布扎比也声称：“显然这样的对待并非针对所有车手”。

“我在防守方面所做的事情，其他两个人在比赛时也做了，但他们甚至没有被提及或受到任何处罚，”荷兰人表示。“所以我不明白，因为我认为我只是在努力比赛。发生在我身上的事不应该受到任何处罚，显然另外两个人也这么干了，但他们没有得到处罚，显然只有我被罚了。当然，在领先位置作战，我猜人们会更挑剔一点，但对我来说，我无法理解。”

维斯塔潘在沙特比赛中的行为也受到了来自同行的一些批判。1997年的世界冠军雅克·维伦纽夫认为红牛小将的行为犹如开着一辆“租赁的卡丁车”。

法拉利车手查尔斯·莱克勒克周四表示，他认为维斯塔潘的行为已经“超越了界限”。而另一位车手兰多·诺里斯在新闻发布会上先是开玩笑地表示“刹车测试”的结果只是被罚10秒，但随后他也拒绝针对这起事故再发表评论。

“说到底，批评总是存在的，”荷兰人表示。“但我认为，从我的角度来看，不公平的是，我受到了不同于其他车手的对待。很明显，其他车手可以这样做，但我不能。我认为这是一个问题。”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, make contact as they battle for the lead Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

当被问及是否会因为被罚而改变在阿布扎比的比赛方式时，维斯塔潘回答道：“老实说，我唯一的要求是这对每个人都是公平的，但显然现在不是这样。”

“但就像我说的，我不觉得我错了，而且很明显，这对其他人来说没有错，所以当别人被允许那样比赛时，我为什么要改变？我认为每个人都应该被允许像那样比赛。”

维斯塔潘通过两个例子证明了自己所受到的区别对待：一是自己在1号弯由于跑大而被罚。二是在最后一个弯，他被汉密尔顿逼出赛道从而丢失了领先，然而后者却未受到任何处罚。

“其他人也做了同样的事情，但他们没有被罚，因为我们俩都冲出了赛道，” 维斯塔潘表示。“我们在进入1号弯道时越过了白线，然而不知为什么他们认为是我的错，我不同意这一点。”

翻译/小飞侠