维斯塔潘：我受到与其他F1车手不同的对待是不公平的

上周末在捷达经过一场颇有争议的大战后,维斯塔潘和刘易斯·汉密尔顿将以相同的积分迎接本周阿布扎比的收官站。

在与汉密尔顿的较量中,维斯塔潘由于在赛道外获得优势而被罚时5秒。随后两人又在1号弯一次轮对轮的对决中双双冲出了赛道,致使英国人忍不住通过车队无线电吐槽对手“他妈的疯了”。

赛后,维斯塔潘由于这次碰撞又被罚了10秒,原因是赛会干事认为他在试图让汉密尔顿领先时的刹车行为“不按常理”,从而导致了撞车。

赛后红牛小将表示,他的遭遇证明了F1中有太多的规则。周四他在阿布扎比也声称:“显然这样的对待并非针对所有车手”。

“我在防守方面所做的事情,其他两个人在比赛时也做了,但他们甚至没有被提及或受到任何处罚,”荷兰人表示。“所以我不明白,因为我认为我只是在努力比赛。发生在我身上的事不应该受到任何处罚,显然另外两个人也这么干了,但他们没有得到处罚,显然只有我被罚了。当然,在领先位置作战,我猜人们会更挑剔一点,但对我来说,我无法理解。”

维斯塔潘在沙特比赛中的行为也受到了来自同行的一些批判。1997年的世界冠军雅克·维伦纽夫认为红牛小将的行为犹如开着一辆“租赁的卡丁车”。

法拉利车手查尔斯·莱克勒克周四表示,他认为维斯塔潘的行为已经“超越了界限”。而另一位车手兰多·诺里斯在新闻发布会上先是开玩笑地表示“刹车测试”的结果只是被罚10秒,但随后他也拒绝针对这起事故再发表评论。

“说到底,批评总是存在的,”荷兰人表示。“但我认为,从我的角度来看,不公平的是,我受到了不同于其他车手的对待。很明显,其他车手可以这样做,但我不能。我认为这是一个问题。”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, make contact as they battle for the lead

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images