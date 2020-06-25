维斯塔潘错过红牛银石试车

红牛选择利用一个“拍摄日”来检测其2020年F1赛车，让车手和工作人员找回工作状态。这样的试车的价值在于，在给车手返回驾驶舱寻找感觉的同时，帮助车队更好地理解赛季开始后在关门进行的赛事期间需要执行的程序。 在理想情况下，红牛会以两名现役车手进行试车，但因为英国对任何国外旅行者实施的14天强制隔离制度，使得车队无法安排维斯塔潘从他居住的摩纳哥入境，结果由亚历山大·阿尔本独自承担。 如果维斯塔潘要想加入这次测试，他原本需要在6月初英国开始实施隔离制度的第一周就进入英国，因为当前体育明星没有被免除接受为期两星期的自我隔离。 考虑到这次测试只能跑100公里的限制，加上只能使用展示用轮胎等因素，红牛和荷兰人搭乘共识，他不参加这次测试。

维斯塔潘的缺席意味着，他成为本赛季在红牛环进行第一场比赛前，少数没有驾驶现役或旧款赛车的车手之一。

英国的隔离限制措施开始后不久，梅赛德斯就用2018年赛车进行了测试，刘易斯·汉密尔顿和瓦尔特利·博塔斯都在隔离制度启用前进入英国。

法拉利由两名车手在穆杰罗用2018年赛车进行了测试，而雷诺则由丹尼尔·里卡多和埃斯特班·奥康在红牛环用旧赛车做了试车。

然而，由于现有的测试规则的限制，红牛的选择非常有限。理论上，他们可以在其他国家的赛道用2018年赛车做多天测试，但是那一年的赛车用的是雷诺引擎，所以要与原来的引擎伙伴一起安排一次像样的测试会非常有难度。

虽然红牛也可以由两名车手在英国之外的赛道驾驶2020年F1赛车进行“拍摄日”试车，里程数限定在100公里之内意味着投入大于回报。

最终，让阿尔本独自在银石用2020年赛车进行测试合情合理，而维斯塔潘不太可能因为错过这次机会而遇到太多劣势。