纽维声称维斯塔潘被不公平地“妖魔化”了
F1 design legend Adrian Newey suggests broadcaster Sky’s coverage has helped cloud image of Max Verstappen
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Red Bull Content Pool
传奇设计师阿德里安·纽维认为，马克斯·维斯塔潘没有得到外界的全面理解，而且被天空电视台“民族主义”的F1电视报道不公平地把妖魔化了。
纽维在接受杰克·亨弗瑞广受欢迎的播客节目《高绩效》采访时，回顾了他在红牛的时光。他对维斯塔潘的口碑给出了非常“有内容”的洞见。
他还提到了关于充满争议的2021年总冠军争夺的一些有趣反思，其中他认为荷兰人在那年巴西大奖赛上的反常举动有欠妥当。
采访中有一部分，他提到了为何他感觉电视报道没有以正确的方式刻画维斯塔潘——他也认为塞巴斯蒂安·维特尔为红牛夺冠时受到的正式这种待遇。
“就外界看说，我不确定人们是否完全欣赏和理解马克斯，就像他们不理解塞巴斯蒂安一样。”纽维说。“他们两人有时会被妖魔化，这很不公平。”
Max Verstappen, Red Bull Racing, is interviewed after the race
Photo by: Jake Grant / Motorsport Images
“老实说，这或许也与英国媒体有关。天空电视台观众虽然不能遍布全球，但在全世界有着巨大的影响力，而他们的报道相当的民族主义，我敢说，这会产生影响。现在的新闻业就是这样，通常......趋势是要么捧，要么踩。”
纽维表示，维斯塔潘始终保持着F1中极少数人能达到的水平，但他承认，在2021年与刘易斯·汉密尔顿那场臭名昭著的冠军争夺战中，维斯塔潘确实有可能是感受到压力了。”
当被问及维斯塔潘是否曾在压力下崩溃时，纽维道："2021年的总冠军争夺战中，尤其是银石之后，刘易斯和马克斯在赛道上的对抗变得非常激烈。”
他补充说："猎人总是比猎物更轻松。我认为，马克斯那时开始感受到作为猎物的压力。因此，他其实很幸运没有因为巴西的动作而受到处罚。”
“沙特（的碰撞），他们发生了一点小摩擦，那就更严重一点了，那次我觉得情况不太明朗。马克斯在巴西的表现可能有点失常，所以我认为他有点感觉到（压力）了。”
Watch: Has McLaren Picked Lando as it's #1 F1 Driver? - Azerbaijan GP Preview
阿布扎比争吵
2021 赛季收官战仍是F1最具争议的比赛之一，而国际汽联对安全车重启的不当处理影响了世界冠军的归属。
不过，尽管事件造成了巨大的影响，帮助维斯塔潘在最后一圈从汉密尔顿手中抢走了冠军，但纽维表示，荷兰人在处理赛后的戏剧性事件时，从来没有遇到什么问题。
"老实说，我认为马克斯非常自信。这是一种积极的态度，而不是消极的方式。傲慢是一种态度，自信也是。麦克斯并不傲慢，但他非常自信，而且善于思考。”
“但我认为，他不会让这样的事情影响到自己。他屏蔽这些干扰，继续他的工作和任务，做他喜欢做的事情，也就是驾驶赛车。”
当被问及这些事件是否影响到纽维本人时，他回答说："没有... ...，我认为梅赛德斯车队受到了影响。”
“他们并没有说‘好吧，好吧，接受它并继续前进’，而是开始影响他们的心理，这种情况很有趣。这是从外部来看的，我可能完全错了......他们只是在心理上无法接受。他们无法释怀。"
Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, congratulates Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
维斯塔潘的优势
谈到人们对维斯塔潘的误解时，纽维表示：“我感觉他非常聪明，而且他有一种不可思议的能力……几乎像是一辆自动驾驶赛车。”
“他当然并不是，但他可以在驾驶赛车的同时，拥有强大的脑处理能力，这样他就可以考虑很多事情，比如如何驾驶、如何保胎、怎么调节设置。”
“如果他不知道，或者不确定，就可以通过无线电询问 工程师（赛车工程师詹皮埃罗·兰比亚斯）应该怎么做，并强调问题所在。”
翻译/Chloe
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