维斯塔潘：尽管重回积分榜首，但争冠 "不会容易”

上周日，在伊斯坦布尔公园举行的土耳其大奖赛雨战中，维斯塔潘获得第二名，由此在车手积分榜上领先汉密尔顿6分。

上周末前，汉密尔顿在积分榜上尚有两分优势。但受到引擎处罚后，他被迫从第11位发车。他以第五名完成比赛，但是梅赛德斯选择冒险，让他使用第一套半雨胎跑了更长时间，试图争夺更好的成绩（没有成功），令他在无线电中表达了沮丧之情。

维斯塔潘没能真正地挑战到比赛获胜者瓦尔特利·博塔斯，后者最终带着14.5秒的优势冲过终点线，本赛季第一次个人为梅赛德斯赢得了胜利。

维斯塔潘认为，梅赛德斯"本周末肯定更快"，而红牛没有"把一切整合起来"。因此，即使他重新登顶车手榜，要赢得年度冠军会是艰难的挑战。

"他们（梅赛德斯）看起来在雨天也有优势，"维斯塔潘说。 "当然要分析为什么我们在这方面没有竞争力，我确实认为他们变得更强了。即使是积分领先，（争冠）也不会容易。“

"在周末前我就说过了，到目前为止，我们今年的表现非常好。最后获得年度冠军还是亚军，对我而言没有特别大的影响，但我总会全力以赴。”

"我们可以期待一下奥斯汀的比赛。我们不会放弃，会一直努力做到最好。如果最后能够获得年度冠军，那一切的努力肯定是值得的，但如果没有，我也不至于为此失眠。"

开局阶段，维斯塔潘和博塔斯的差距曾一度维持在2秒之内，而在梅赛德斯进站前换上了第二套半雨胎，令他一度有希望获得优势。

一圈后，梅赛德斯做出反应，确保博塔斯保持领先。最后阶段，维斯塔潘选择不冲刺，仅试图缩小差距，为了保证获得本场比赛的第二名。

"与梅赛德斯相比，整个周末，我们的速度都有点慢。但我觉得我们的比赛还不错，"维斯塔潘说。"我没有向瓦尔特利发起攻击的任何可能性。他在比赛管理和轮胎更换方面都做得很好。”

"另外，在第一阶段里，查尔斯（莱克勒克）在我身后追得很近，他的速度也很快。有一段时间，我感觉轮胎快要报废了，它们完全变成了光头胎。当赛道呈现这样的状况时，很难应对。”

"所以我们决定进站。基本上进站后，我想还有20圈时，就决定安全跑完比赛。无论如何，我的速度没法与瓦尔特利竞争，所以也就没必要争取每圈快0.2-0.3秒，只是跟着他。（我）基本上节约着轮胎直到比赛结束。"