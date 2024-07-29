维斯塔潘：没有引擎处罚，比赛速度足够争夺比利时胜利

马克斯·维斯塔潘坚持认为，如果他在斯帕从更靠前的位置发车，他和红牛本可以成为比利时大奖赛胜利的有力争夺者。

维斯塔潘今年连续第四年在比利时的排位赛里最快，但因为使用了本赛季第五个内燃机，他不得不连续第三年在这条赛道上因更换了超出规则允许数量的赛车部件而受到发车位处罚。

从第11位发车后，荷兰人很快就追到了领跑集团的最后。随后，他在第一轮进站时undercut了有一定争冠威胁的兰多·诺里斯，并且在双双超越驾驶另一辆RB20但速度下降的塞尔吉奥·佩雷兹后，守在追赶的迈凯伦车手之前，但他最终紧随第四名的法拉利车手查尔斯·莱克勒克完赛。

维斯塔潘认为“赛车的平衡性在前几圈里并不总是很糟糕”，但随后越发挣扎，由于“身陷车流之中，肯定没帮助作用”。

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“我们的车速并不比周围的车快，然后你就被困在了DRS车堆里，” 荷兰人补充道。“作为一个团队，我们今天最大限度地发挥出来。当然，如果我们能从P1发车，以我们所拥有的速度，那么我们无论如何都可以为胜利而战。”

“但是从第11位起步的话，我知道这将是一场止损的比赛。当然，就积分榜的情况看，这仍然是积极的一天——我扩大了我的领先优势，但要计算损失也很容易。所以，从这一方面来说，这当然是积极的一天。”

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

维斯塔潘也觉得，“如果所有的赛车都受到引擎处罚，那么他们的比赛看起来也会非常不同”。

“所以，全盘审视我从第11名开始的比赛是不公平的，”维斯塔潘补充道，“ 因为如果你从这样的位置发车，比赛就会非常不同。”

维斯塔潘对于上周日红牛两次激进的进站时机选择感到非常满意，这帮助他在比赛中超越了诺里斯。但同时他也好奇，如果车队在周末早些时候做出了更好的轮胎分配，能否帮助他获得比第五名更好的成绩。

红牛的两位车手虽然拥有两套中性胎，但只有一套表现最出色的硬胎。而梅赛德斯和迈凯伦则有所不同，莱克勒克可以从两套新中性胎和两套新硬胎中挑选。

“我认为今天一套额外的硬胎会有帮助，”维斯塔潘回忆道。“当然，乔治在一停的情况下赢得了比赛，但我不认为我们的轮胎磨损或轮胎寿命能做到这一点。也有一些事情需要分析，但作为一支团队，我们今天干得很棒。”

“我们确实在策略上做了正确的决定，一开始有点激进，尝试超越一些竞争对手，这让我的比赛转情况好转了一些。“但后来我们被太多车困住了。”

翻译/小飞侠