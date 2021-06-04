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Formula 1 / Azerbaijan GP 新闻

维斯塔潘“不关心”F1世界冠军争夺的心理游戏

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, Grand prix editor

马克斯·维斯塔潘表示，自己不会受到和刘易斯·汉密尔顿玩“心理游戏”的困扰，并坚信两人在余下的冠军争夺战中会一直保持对彼此的尊重。

维斯塔潘“不关心”F1世界冠军争夺的心理游戏

        在摩纳哥赢得胜利后，维斯塔潘在自己的职业生涯首次领跑积分榜，目前以4分的优势领先于梅赛德斯的竞争对手汉密尔顿。

        赛后，荷兰人发表的“行动胜于雄辩”的言论似乎是在讽刺汉密尔顿。因为英国人曾在早些时候表示他感到维斯塔潘或许还有“很长的路要走”。但对此这位世界冠军回应表示，他认为玩心理游戏很“幼稚”，且自己不想在赛场外和维斯塔潘反复地玩这套把戏。

        到目前为止，汉密尔顿和维斯塔潘已经在本赛季的五场比赛中进行了四场轮对轮的对决。但这对竞争对手在赛道上相互尊重，至今一直相安无事。

        当被问及是否准备在与汉密尔顿的比拼中展开心理战时，维斯塔潘表示自己会避免这种情况的发生。

        “如果这种情况出现了，老实说，我不会被它所困扰，”维斯塔潘表示，“我想刘易斯在赛后说过他不想玩这些把戏。所以我们只需要专注于赛道，我认为我们做到了，这也是最好的。”

        “无论我在这里（新闻发布会上）说了什么，有时候人在一天结束的时候，有时是在比赛后或比赛前，都会有点情绪化。有时也取决于你是如何被提问的。所以这没啥。我觉得刘易斯和我，我们彼此尊重，这很重要。”

        在摩纳哥，汉密尔顿在梅赛德斯的车速不敌红牛的情况下仅收获第七，也因此失去了原本在积分榜上领先维斯塔潘14分的优势。但是维斯塔潘并不相信梅赛德斯在正常赛道上的速度仍然落后于红牛，坚信德国车队仍持有优势。

        “我仍然认为在正常的赛道上，他们比我们更快，”维斯塔潘说道，“但是我认为和其他赛季相比，到目前为止我们确实拥有一个伟大的赛季开局。”

        “我们只需要保持这点，不断地改进，不断地为赛车带来新的部件来尝试改进它。我想届时我们将手握良机。但到目前为止，能够领跑积分榜当然是非常积极的。”

翻译/小飞侠

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Series Formula 1
Event Azerbaijan GP
车手 马克斯 维斯塔潘
车队 红牛车队
Author Luke Smith

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