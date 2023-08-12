维斯塔潘目标在2025年组建自己的GT3车队

通过Verstappen.com Racing，这位荷兰人及其家人正计划组建一支由两辆赛车组成的GT3车队，从2025年起参加GT世界挑战赛（GTWC）等系列赛。

维斯塔潘在接受荷兰杂志《Formule 1》采访时说，“这一切都始于模拟赛车中的Team Redline开始。”

“通过Verstappen.com Racing，我们赞助和支持我身边人的各种赛车活动。我们还与蒂埃里·维穆伦（维斯塔潘经纪人雷蒙德·维穆伦的儿子）一起参加DTM和GTWC冲刺，和我的父亲一起参加拉力赛，但最终目标是组建我们自己的车队。“

“这是我们自己的GT3车队的第一步，然后我们会看到我们的最终结果。如果能在耐力赛达到最高水平，那就太好了。我们目前正在为此努力。明年会很紧张，但我想尽快组成车队。在2025年组成一支至少两辆车的GT3车队应该是可能的。”

维斯塔潘作为一名热忱的模拟赛车手，希望创建一个平台来培养有才华的模拟赛车手，并为他们在GT赛车的职业生涯做好准备。他表示，作为车队老板，他的野心和作为F1赛车手一样大。

Thierry Vermeulen, Emil Frey Racing Ferrari Ferrari 296 GT3 Photo by: Alexander Trienitz

“如果我做什么事，我想好好做。我也想这个车队可以赢比赛。这是为了创造一个从模拟赛车到GT3的跳板，这样你就不必只通过卡丁车进入赛车运动，因为这目前要花很多钱。我们已经为此努力了一段时间。规划阶段已经结束，我们现在处于行动模式。”

维斯塔潘此前表示，他有兴趣在F1职业生涯结束后转向耐力赛，而明年勒芒24小时的GT组将改用GT3赛车。

今年，维斯塔潘连续第三次获得F1世界冠军势在必行，他将在哪个时间段参加勒芒，以及他那2008年赢得LMP2的父亲约斯是否会参与其中还有待观察。

“我并不着急，“维斯塔潘在上个赛季末告诉Motorsport.com。“在耐力赛中，很多事情都在发生变化，最好等着看结果如何。”

翻译/Holiday