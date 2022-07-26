维斯塔潘：63分领先优势“大于应有的水平“

载入语音播放

在上周日法国大奖赛上，原本领先的莱克勒克在第一节尾声由于失误撞墙退赛，成就了维斯塔潘本赛季的第七个分站冠军。

在第16圈红牛召唤维斯塔潘进站前，为法拉利取得杆位的莱克勒克仅领先荷兰人一秒多。 于是意大利车队利决定让其继续留在赛道上，直到第18圈，摩纳哥人由于一个失误撞车并引发了安全车。比赛重启后，维斯塔潘成为了领头羊，梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿处于第二。

凭借出色的轮胎管理，维斯塔潘在没有再次进站的情况下完成了比赛，并以10秒的优势冲过了终点线。在本赛季剩余十场比赛的情况下，这场胜仗令红牛车手把锦标赛领先从38分扩大到了63分，手握的优势已超过两场比赛胜利。

“即便在糟糕的日子，持续获得积分依旧很重要，就像我们在奥地利所做的那样，” 维斯塔潘如是说。“当然，我们的领先优势是巨大的，但当你对比一下两辆赛车的性能时，这可能大于应有的水平。”

维斯塔潘承认，起初他认为莱克勒克在比赛的开始阶段会更快，且将“非常难以跟上”，但结果发现跟车比预期来得更为容易。

“我马上就发现我们的平衡还不错，但可能他正在控制速度，”维斯塔潘表示，“看起来我们很有竞争力，但这当然是我们希望看到的。”

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

维斯塔潘承认，如今自己相较于莱克勒克的“领先优势巨大”，但也告诫考虑到自己在三场比赛后就迅速逆转了落后摩纳哥人46分的局面，“很多事情都可能发生”。

此外，尽管塞尔吉奥·佩雷兹由于虚拟安全车信号错误错失了领奖台，但红牛还是凭借在法国的胜利进一步扩大了在车队积分榜上的领先优势，目前已超越法拉利82分。

虽然2021年的冠军争夺战激烈纷呈，但红牛领队克里斯蒂安·霍纳赞赏了他的车队在适应新规则方面所做的努力，并承认结果和积分优势“超出了自己最大胆的预期”。

“这确实证明了工厂幕后的决心、奉献精神和辛勤工作，” 霍纳表示。“我们看到法拉利今年非常有竞争力，梅赛德斯也正在蓄势待发。但考虑到我们可能曾是最后一支全面过渡到今年的车队，这是现象级的工作。”

霍纳表示，得益于较早的进站，维斯塔潘本可以在赛道上“干掉”莱克勒克。但在发现轮胎的衰竭不如预期严重后，他便开始专注于一停的目标。

“老实说，这是我们所认为的最早一停的极限，但轮胎的衰竭比我们赛前预期的要好，”英国人表示。“在比赛开始时，我们倾向于两停。但随着比赛的推进，我们开始倾向于一停，我们看到了一点赛道空间，可以让马克斯见缝插针。”

“我们当机立断，在比赛进行到一半的时候，他已经占据了赛道位置，所以从那时起，问题就只剩下把轮胎好好地带回来了。”

如果莱克勒克没有撞车，霍纳相信凭借红牛在第二段的直线速度优势，维斯塔潘也能够“相当自信地防守”。但同时，他也承认”两支车队在法国以截然不同的方法所创造的单圈成绩确实相当、相当接近“。

翻译/小飞侠