瓦塞尔：法拉利不会在“一切都出了错”的加拿大后反应过度
法拉利领队弗雷德里克·瓦塞尔承认在灾难性的加拿大大奖赛中，“一切都出了问题”，但同时也表示，他的车队不会对这个糟糕的周末反应过度。
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
在蒙特利尔的周末，法拉利被若干位竞争对手认为是夺冠的大热门。然而在低抓地力的情况下，查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯都未能在排位赛中跻进前十。
尽管从不利的位置起步，这场从雨天到干地的比赛仍然为两位车手提供了许多提升名次的机会，然而都未能如尝所愿。
从第二圈开始，莱克勒克就遭遇了严重的引擎问题，不得不进站重启赛车。这导致摩纳哥人落后了一圈，最终只能无奈退赛。
塞恩斯则由于早些时候与瓦特特利·博塔斯的碰撞，鼻翼和底板都受到了损伤。虽然他最终凭借光头胎找回了一些速度，但随着赛道变干，西班牙人在赛道上发生打滑，并且还撞到了威廉姆斯的亚历山大·阿尔本。
在一长串的问题中，瓦塞尔承认车队在加拿大站的“一切都出了问题”。尤其是莱克勒克的动力单元问题导致他丢失了80匹马力，这也成为了当天最令人沮丧的问题。
“查尔斯在第二圈时失去了部分动力，”瓦塞尔解释道。“我们期待着能有红旗出现让我们进行一次动力循环，，尝试让它恢复，然而红旗并没有出现。”
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
“这不仅仅是引擎本身的问题，我认为这是对引擎的控制，我们不得不完全停止引擎。我们经历了一个循环，但花去了30到40秒。”
“对查尔斯来说，当你在车里，和一群对手在战斗，发现自己少了10或15马力/小时，你没有机会超车。而你的工程师告诉你你少了80匹马力，我完全可以理解在这种情况下很难找到动力。如果他在这种情况下没有感到沮丧，我反而会担心。”
塞恩斯同样经历了一个令人沮丧的下午，西班牙人在退赛前的很长一段时间都无法获得位置提升。但主要的损失还是在排位赛造成，莱克勒克和塞恩斯仅排在第11位和第12位。
瓦塞尔表示，车队更清楚为什么在潮湿、低抓地力的条件下找不到速度，并且对灾难发生前周日的比赛节奏更加乐观。
“我们周五的比赛速度很强劲。昨天的情况很棘手，有几辆赛车也有同样的问题。我不会深入讨论细节，但我们对周日的速度很有信心，”他解释道。
Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images
“这不仅仅是引擎本身的问题，我认为这是对引擎的控制，我们不得不完全停止引擎。我们经历了一个循环，但花去了30到40秒。”
“对查尔斯来说，当你在车里，和一群对手在战斗，发现自己少了10或15马力/小时，你没有机会超车。而你的工程师告诉你你少了80匹马力，我完全可以理解在这种情况下很难找到动力。”
“如果他在这种情况下没有感到沮丧，我反而会担心。”
塞恩斯同样经历了一个令人沮丧的下午，西班牙人在退赛前的很长一段时间都无法获得位置提升。但主要的损失还是在排位赛造成，莱克勒克和塞恩斯仅排在第11位和第12位。
瓦塞尔表示，车队更清楚为什么在潮湿、低抓地力的条件下找不到速度，并且对灾难发生前周日的比赛节奏更加乐观。
“我们周五的比赛速度很强劲。昨天的情况很棘手，有几辆赛车也有同样的问题。我不会深入讨论细节，但我们对周日的速度很有信心，”他解释道。
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