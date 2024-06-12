瓦塞尔：法拉利不会在“一切都出了错”的加拿大后反应过度

在蒙特利尔的周末，法拉利被若干位竞争对手认为是夺冠的大热门。然而在低抓地力的情况下，查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯都未能在排位赛中跻进前十。

尽管从不利的位置起步，这场从雨天到干地的比赛仍然为两位车手提供了许多提升名次的机会，然而都未能如尝所愿。

从第二圈开始，莱克勒克就遭遇了严重的引擎问题，不得不进站重启赛车。这导致摩纳哥人落后了一圈，最终只能无奈退赛。

塞恩斯则由于早些时候与瓦特特利·博塔斯的碰撞，鼻翼和底板都受到了损伤。虽然他最终凭借光头胎找回了一些速度，但随着赛道变干，西班牙人在赛道上发生打滑，并且还撞到了威廉姆斯的亚历山大·阿尔本。

在一长串的问题中，瓦塞尔承认车队在加拿大站的“一切都出了问题”。尤其是莱克勒克的动力单元问题导致他丢失了80匹马力，这也成为了当天最令人沮丧的问题。



“查尔斯在第二圈时失去了部分动力，”瓦塞尔解释道。“我们期待着能有红旗出现让我们进行一次动力循环，，尝试让它恢复，然而红旗并没有出现。”