土耳其大奖赛：汉密尔顿神奇获胜，加冕第七冠

作为杆位获得者兰斯·斯特罗尔领跑了大半场比赛，但在第二次进站换上半雨胎令他前功尽弃。最后阶段，查尔斯·莱克勒克采用策略向第三发起冲击，不过在尝试超越佩雷兹时，被队友塞巴斯蒂安·维特尔乘机超越。而梅赛德斯则在汉密尔顿超越佩雷兹上升到第一后，决定让其坚持到底。而获得胜利的汉密尔顿加冕了个人的第七个世界冠军，追平了迈克尔·舒马赫的冠军纪录。

发车伊始，湿滑的赛道使得所有的赛车都速度缓慢且打滑不断。两辆红牛赛车由于动力不足引发失误，分别从第二和第四位起步的马克斯·维斯塔潘和亚历山大·阿尔本很快被雷诺和梅赛德斯赛车所超越。

第一次杆位起跑的斯特罗尔领跑比赛，而埃斯特班·奥康紧随第三位发车的佩雷兹进入一号弯。但法国人与丹尼尔·里卡多发生碰擦后赛车打转，当时澳大利亚人在出左手弯时正在避让突然出现在内侧的汉密尔顿。

奥康的打转导致博塔斯无路可躲，虽然避免了碰撞，但梅赛德斯赛车顺势打转。两名位置落到最后的车手，此后又在第一圈来到9号弯时再次发生事故。梅赛德斯车手由于对W11赛车后部失控，造成了奥康的第二次打转且左后轮爆胎。

与此同时，斯特罗尔和佩雷兹一路畅通无阻，汉密尔顿也从第六位上到了第三。但英国人在9号弯打滑，令他被从第11位起步出色的维特尔以及很快追赶上来的维斯塔潘所超越。

58圈比赛的首圈结束时，斯特罗尔领先佩雷兹3.6秒。之后的几圈里，加拿大人不断做出最快单圈事件，把优势扩大到了5秒，直到墨西哥人开始再次逐步追近。

在第六圈，当第14名的莱克勒克证明换上半雨胎是正确的决策后，位置靠前的车手们在两圈后开始进站。其中以第三和第五名的维特尔和汉密尔顿率先进站，而英国人成为当时赛道上最快的车手。

维特尔在第八圈进站，令维斯塔潘前方空旷，荷兰人坚持用全雨胎直到第11圈进站。出站后，他刚好卡在维特尔身前，但还是落在佩雷兹之后。墨西哥人比红牛车手早一圈进站，在车队更换右前胎时被耽误了时间，但成功守住自己的位置。斯特罗尔比维斯塔潘晚2圈进站，轻松地保持领先。红牛的阿尔本则是领先集团中最晚进站的车手。

此后，斯特罗尔的领先优势曾一度达到10.7秒。但这一优势在第13圈由于安东尼奥·吉纳维奥兹退赛引发的虚拟安全车而没能继续扩大。意大利人曾在赛前前往发车区的途中撞上护墙，虽然能够投入比赛，但最终在8号弯的下坡处靠边停车。

2圈后比赛重启，红牛车手成为领跑车手中轮胎温度最出色的。维斯塔潘开始追逐佩雷兹，而阿尔本刚刚在12号弯超过锁死轮胎又打转的汉密尔顿后，又在第16圈来到7号弯时轻松超越了维特尔。

第18圈，当佩雷兹在9号弯打滑后，维斯塔潘看到了超越对手的机会。他开始在赛道上猛追前方的墨西哥车手，但在第11号试图超车时赛车尾部失控，冲出赛道后高速打转，结果掉到了阿尔本、维特尔和汉密尔顿的后面。

这次打转也令维斯塔潘的轮胎出现了平斑，不得不进站换上一套新的半雨胎，因此落到了第八。此时，阿尔本瞄准了佩雷兹，而因为汉密尔顿无法跟上维特尔，梅赛德斯考虑是否更换干胎。

第24圈，佩雷兹已经把与斯特罗尔的差距缩小到了4秒，阿尔本紧随其后。但在接下来的5圈里，赛道开始变干导致半雨胎磨损，令墨西哥人又被甩开。

当半雨胎的胎面开始掉落时，维特尔和汉密尔顿却突然找到了速度。比赛接近半程时，他们开始向领先车手发起冲击。此时，处于第九名的莱克勒克进站，引发了又一轮的集体换胎。摩纳哥人的速度鼓励了维特尔在一圈后进站。

第34圈，刚刚完成进站的阿尔本在4号弯打转，拱手把第三让给了汉密尔顿。与此同时，佩雷兹突然开始追近佩雷兹，并追近至1秒的范围。DRS也在第30圈被激活。Racing Point开始考虑是换上全新的半雨胎，还是让其车手继续跑。

然而，随着汉密尔顿的突然逼近，法拉利也都换上了全新的轮胎，斯特罗尔在第36圈进站。返回赛道后，他落到了已经经过站的维斯塔潘之后，位居第四名。

此时，汉密尔顿指示梅赛德斯让他留在赛道上。第37圈开始时，他距离佩雷兹只有一秒钟的距离，随后在第12号弯通过DRS干净利落地上升至第一。要知道比赛的开局阶段，他一度落后领先的斯特罗尔达到足够一次进站的差距。此后，英国人快速甩开同样没有再次进站的佩雷兹，并在接下来的10圈里把领先优势扩大到了近20秒。

第39圈，受到莱克勒克紧追的维特尔在12号弯尝试超过斯特罗尔。加拿大人试图夺回位置，却在这个左手弯跑出了赛道，被两辆法拉利一起超过。而之后，他又在相同的地点被阿尔本和卡洛斯·塞恩斯超过。

第40圈，莱克勒克再次发起功绩，他在12号弯前利用DRS超过了维特尔，并且在接下来几圈里快速建立对队友的差距。同期，塞恩斯超过阿尔本后上升到第五，但是与领先车手的差距已经相当大。

尽管尾声阶段又有下雨的危险，汉密尔顿轻松地领跑到底，以31.6秒的巨大优势获得胜利。考虑到他与佩雷兹之间的差距之大，梅赛德斯曾考虑让他进行一次安全的进站。

当比赛来到最后时刻，莱克勒克在4号弯跑出了赛道，但是还能守在维特尔身前，并且看似把第三名牢牢掌握在自己手里。不过最后一圈，他与佩雷兹的差距迅速缩小。墨西哥人在9号弯线路过深，让摩纳哥人尝试在12号弯超车，但是法拉利赛车的线路也走得太大，佩雷兹得以守住位置。此时，维特尔趁机超过队友后前进到第三。

莱克勒克最终以第四名完赛，领先塞恩斯，而维斯塔潘也追回到第六。荷兰人曾在最后阶段与阿尔本一起套圈基米·莱科宁时，再次遇险。当时芬兰人的阿尔法·罗密欧赛车在4号弯突然失控打转，当阿尔本紧急闪避时，维斯塔潘虽然避开了泰国人，但也突然打转。不过，他之后还是超过了队友。

兰多·诺里斯取得第八名，把领跑了大半场比赛的斯特罗尔挡在身后。加拿大人在最后阶段也在1号弯打转。曾与诺里斯在交手中打转的丹尼尔·里卡多则以第十名，为雷诺拿到了一个积分。而他的队友埃斯特班·奥康排名第11位，与积分区擦肩而过。

而在如此重要的比赛中——必须比汉密尔顿多拿8分才能留住争冠希望，博塔斯在全场5次打转，最后只排在第14名，落在AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特和皮埃尔·加斯利之后。芬兰人在被汉密尔顿套圈后，进站更换了一套新的半雨胎后，但只到最后一圈才在速度上匹敌队友。

多次遇险但都救回赛车的莱科宁在成绩榜上排名第15为，排在威廉姆斯的乔治·拉塞尔之前。凯文·马格努森在完成第二次进站后，疑似轮胎未能拴牢，最终回到维修区退赛。他的队友罗曼·格罗斯让则在发生打转后，与尼古拉斯·拉蒂菲、吉奥维纳兹一起加入了退赛的名单。

翻译/小飞侠

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