为什么离开迈凯伦让里卡多“因祸得福”

凭借着标志性的微笑和恶作剧，里卡多无疑是F1赛场上最受欢迎的车手之一。但2022年迈凯伦与他提前终止合同让他失去了席位，使得他进行了自我反思，最终改变了自我，也令他再次爱上了F1。

一年过去了，里卡多在他的老东家AlphaTauri里度过了半个赛季，并带来了一些令人信服的表现，令他似乎又找回了原来的自己。在接受Autosport采访时，里卡多谈到了休息是如何让他对自己的职业生涯和生活有了不同的看法。 “当你经历一些事情时，显然它会让你有一些改变，给你一个不同的视角，或者让你更加珍惜美好的时光，或者知道如何处应对低谷。又或是当你情绪低落的时候，也许你会意识到什么对你来说是重要的，什么不是，”里卡多如是说。 “所以，通过所有这些，我认为我对自己有了很多了解。我觉得经历了这一切之后，我意识到我仍然热爱这项运动，我仍然相信自己。” 在更深层次上，重燃对F1的热爱和重拾信心帮助里卡多以不同的方式看待自己的生活和职业生涯。对于澳大利亚人来说，要想成为最好的自己，就意味着要努力塑造自己的围场形象，更认真地对待自己，同时也不能像在迈凯伦期间那样迷失在细节中。 “我不想把整个世界的重量都扛在肩上，因为它仍然应该是有趣的。是的，我会认真对待它，”他解释道。 “我将努力成为最好的自己。但我不想让它占据我的每一部分，以至于我无法享受生活的其他方面，如果那样就不应该了。这不是我一直以来对待赛车的方式。”

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Marshals deal with the damaged car of Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

在代表AlphaTauri重返F1仅两场比赛后，这位34岁的车手在荷兰大奖赛的练习中便遭遇了一次挫折——他在一次被自己描述为“相当可悲的撞车”中摔断了手，并承认这令自己“泄了气”。 “我只是感受到了渴望，又有了动力，就像以前的自己一样，我很喜欢这样。因此，为了实现这一目标，这确实暂时让我有点泄气，”里卡多说道。 “我只是试着提前思考，以最快的方式让自己变得更好，重新恢复。我只是不愿意因为受伤而让我为回到F1所付出的一整年努力付诸东流。” 在谈及在2022年骑马进入奥斯汀的围场后，他是如何收敛自己的围场形象时，里卡多表示：“看，我的手已经经历了很多。” “我不想在回来的时候开太多的玩笑或胡闹，因为我有太多的事情要做，我仍然想确保我被认为是一个渴望和积极进取的人，而不仅仅是一个呆在这儿的人。” 在迈凯伦失去信心后，他也曾失去对对这份工作的热情。但现在他觉得自己过早离开是一件“因祸得福”的事，迫使他在更深的层面上重新与自己建立联系，并将消极的情绪转化为更积极的东西。 “看，虽然迈凯伦的情况有时让人不舒服，但这是因祸得福。他们取消了我的合同，所以我需要离开，重新找回自己，重新找到我的爱，重新找回我的渴望。”

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren

“我认为有很多方面只是受到了一些挫折，比如我的驾驶机会和动力。所以，我只是需要再次找到它，而这段时间确实我找到了它。” 离开F1也帮助里卡多在赛车之外追求自己的兴趣，以避免有一天对“退役”感到恐惧。 “我想确保我在生活中仍然能够有其他的爱好和兴趣，因为回到这项运动中，我感到我就会想要认真对待它。” “这让我觉得这不是唯一重要的事情。所以，是的，我确实选择了做一些其他事情，追求其他的生活方式。同时也要确保我有其他的激情和兴趣，不害怕最终有一天会退役。” “所以，其中的一部分是探索这一点，以及是什么让我保持活力和微笑。肯定有一些时刻，我只想一个人呆着，只想沉浸在自己的想法中，明白自己正处于人生的十字路口。有时候我的情绪是‘我不想再比赛了’。“ “但我知道我需要时间来解决并真正理解自己内心的渴望。最终，我觉得我得到的答案越来越多了。”

翻译/小飞侠