为何诺里斯挑战车队指令是迈凯伦的协定
迈凯伦车队表示，兰多·诺里斯在F1卡塔尔大奖赛中质疑车队保持位置的指令是正常的——让车手质疑车队指令是车队定下的协定。
最后一停之后，诺里斯落后于队友奥斯卡·皮亚斯特雷，两人有望再次双双登上领奖台。如果他们互相竞争，可能会浪费宝贵的时间，并且有可能给第四名乔治·拉塞尔带来超车的机会。出于这种担心，迈凯伦进行了干预来阻止两辆赛车展开较量。
迈凯伦通过车队无线电告知诺里斯不要挑战前面的皮亚斯特雷。车队发出消息说："我们要保持位置。顺利带回。"
但诺里斯很快回复： "为什么你想这么做？我们（对拉塞尔）的间距很大，我明显快得多。"
诺里斯回应的语气似乎表明，因为没有机会证明他相比皮亚斯特雷的速度，他感到有些沮丧，尤其是他以超强的速度超过很多赛车之后。
但车队领队安d雷e亚·斯戴拉认为，这种解读是错误的。他表示，车手和维修墙之间的行为准则就是如果对任何指令感到不适，都要坦诚地表达出来。
Lando Norris, McLaren, 3rd position, Andrea Stella, Team Principal, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, 2nd position, the McLaren team celebrate after the race
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
当被Motorsport.com问及车队无线电沟通期间的情况时，斯戴拉解释说："你听到的信息是我们的协定。
“当给车手下达指令时，我们高速他们要提出质疑，因为我们希望确保我们理解了他们的观点。所以：'质疑我们，告诉我们你真实的想法，我们会重新评估情况，然后回复你。但是，一旦我们回复了，请尊重指令。事情就是这样，你们也听到了，我们希望车手向我们提出质疑。"
诺里斯并不是唯一一个对指令提出质疑的人，皮亚斯特雷也没有预料到车队会以这样的方式进行干预。
"老实说，我有点吃惊，"他说，"无论如何我都会接受。但很明显，我们对轮胎和赛道边界之类的事情有很多顾虑。但我认为，为车队取得第二名和第三名是最重要的。 ”
必要的抉择
虽然迈凯伦车队曾在最近表示，不希望养成向车手强加车队指令的习惯，但斯戴拉认为，在卡塔尔这么做是合理的。
对轮胎的担心给比赛蒙上了阴影，这意味着车队非常清楚好成绩可能多快会被夺走——尤其是诺里斯2021年在同一赛道上的失利让人记忆犹新。
Oscar Piastri, McLaren, 2nd position, Lando Norris, McLaren, 3rd position, congratulate each other in Parc Ferme
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
"我们没有忘记，就在卡塔尔，兰多当时排在第四位，还剩几圈的时候他的轮胎出现问题，最终第九完赛，”斯戴拉说。“所以我们不想冒险。 ”
"我们不想让车手加速，然后受到赛道边界的处罚。一旦你告诉他们要加速，他们就会轧路肩，因为那样单圈会更快，所以我们建议远离路肩，将赛车安全带回。”
"两位车手都很清楚地理解了这一点，兰多在回场圈非常高兴，他称赞车队。我们的车手能够如此积极主动地处理这样的情况，是我们的优势。”
翻译/Chloe
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