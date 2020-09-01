维特尔仍然“以F1为重”，没有考虑其他选择

四届F1世界冠军维特尔将在本赛季结束后离开法拉利，因为车队选择不延长他那份将于今年年底到期的合约。

维特尔确认，在雷诺签下费尔南多·阿隆索之前，他曾与法国车队谈论过比赛事宜，而且还同Racing Point进行了“松散的交流”。

Racing Point将在2021年重新包装为阿斯顿·马丁，而目前维特尔仍被紧密地与其明年的席位联系起来，但德国人声称他仍然“没有关于他未来的消息”。

由于维特尔实际上无法获得拥有2021年获胜实力车队的席位，使他不得不考虑在法拉利度过了五年后，加入F1的中游集团。

当被Motorsport.com问到是否愿意加入多年从未赢得过比赛的车队，维特人表示他只想留在F1，与一支有战斗和进步潜力的车队一起“取得一些（成就）”。

“我没有兴趣加盟一支没有达到能为值得奋斗的事情而战、未来发展方向不错水平的车队，”维特尔说。

“我认为2022年的规则也是很大的未知数。显然，很多车队都希望它会改变很多事情。我认为我们将不得不等着看看。我一有消息，就会尽快让你们知道。”

同时，维特尔明确表示，他不考虑参加F1以外的其他赛车系列赛，例如IndyCar或运动车赛事。他说：“目前，我以F1为重，并且正如我之前所说的，在这方面我还没有考虑其他选择。”

尽管盛传着维特尔与阿斯顿·马丁的传闻，现任Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹对自己的未来充满信心。他在近期表示，有关维特尔加盟车队的传闻消失只是“时间问题”。

现年33岁的维特尔远没有达到F1赛车手正常退役的年龄，更别提他是多届世界冠军得主。但此前，他曾表示他愿意离开赛车去休假。

当被问及是否有兴趣在车队中出任更加高级的角色时，德国人表示他认为自己将来还是为驾驶F1赛车。

“我听说（运作）F1车队可能非常昂贵，所以我认为我需要对此精明一点，”维特尔俏皮地说，“我不知道，我无法给你一个确切的回答。这取决于具体的岗位和挑战。“

“很明显我对这项运动充满热情，并且对这项运动有深入的了解，所以时间会说明一切。但是现在，我认为我驾驶赛车的可能性比不驾驶赛车更大。“