Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
奥地利大奖赛
03 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
斯蒂利亚大奖赛
10 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
匈牙利大奖赛
17 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
英国大奖赛
31 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
70周年大奖赛
07 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
西班牙大奖赛
14 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
比利时大奖赛
28 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
巴林大奖赛
27 11月
Next event in
86 days
See full schedule
See full:
日程 成绩 积分榜
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 突发新闻

维特尔仍然“以F1为重”，没有考虑其他选择

shares
comments
维特尔仍然“以F1为重”，没有考虑其他选择
By:
, Grand prix editor
Co-author: Roberto Chinchero
Translated by: Frankie Mao

塞巴斯蒂安·维特尔表示，他在考虑离开法拉利后的去向时仍“以F1为重”，并且尚未考虑转战任何其他系列赛或锦标赛。

四届F1世界冠军维特尔将在本赛季结束后离开法拉利，因为车队选择不延长他那份将于今年年底到期的合约。

维特尔确认，在雷诺签下费尔南多·阿隆索之前，他曾与法国车队谈论过比赛事宜，而且还同Racing Point进行了“松散的交流”。

Racing Point将在2021年重新包装为阿斯顿·马丁，而目前维特尔仍被紧密地与其明年的席位联系起来，但德国人声称他仍然“没有关于他未来的消息”。

由于维特尔实际上无法获得拥有2021年获胜实力车队的席位，使他不得不考虑在法拉利度过了五年后，加入F1的中游集团。

当被Motorsport.com问到是否愿意加入多年从未赢得过比赛的车队，维特人表示他只想留在F1，与一支有战斗和进步潜力的车队一起“取得一些（成就）”。

“我没有兴趣加盟一支没有达到能为值得奋斗的事情而战、未来发展方向不错水平的车队，”维特尔说。

“我认为2022年的规则也是很大的未知数。显然，很多车队都希望它会改变很多事情。我认为我们将不得不等着看看。我一有消息，就会尽快让你们知道。”

同时，维特尔明确表示，他不考虑参加F1以外的其他赛车系列赛，例如IndyCar或运动车赛事。他说：“目前，我以F1为重，并且正如我之前所说的，在这方面我还没有考虑其他选择。”

尽管盛传着维特尔与阿斯顿·马丁的传闻，现任Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹对自己的未来充满信心。他在近期表示，有关维特尔加盟车队的传闻消失只是“时间问题”。 

现年33岁的维特尔远没有达到F1赛车手正常退役的年龄，更别提他是多届世界冠军得主。但此前，他曾表示他愿意离开赛车去休假。

当被问及是否有兴趣在车队中出任更加高级的角色时，德国人表示他认为自己将来还是为驾驶F1赛车。

“我听说（运作）F1车队可能非常昂贵，所以我认为我需要对此精明一点，”维特尔俏皮地说，“我不知道，我无法给你一个确切的回答。这取决于具体的岗位和挑战。“

“很明显我对这项运动充满热情，并且对这项运动有深入的了解，所以时间会说明一切。但是现在，我认为我驾驶赛车的可能性比不驾驶赛车更大。“

 

国际汽联将复查吉奥维纳兹车轮脱落的“安全隐患”

Previous article

国际汽联将复查吉奥维纳兹车轮脱落的“安全隐患”
Load comments

About this article

Series Formula 1
车手 塞巴斯蒂安 维特尔 Shop Now
Author Luke Smith

Trending Today

穆杰罗将允许限量F1车迷现场观赛
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

穆杰罗将允许限量F1车迷现场观赛

Latest news

维特尔仍然“以F1为重”，没有考虑其他选择
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

维特尔仍然“以F1为重”，没有考虑其他选择

国际汽联将复查吉奥维纳兹车轮脱落的“安全隐患”
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

国际汽联将复查吉奥维纳兹车轮脱落的“安全隐患”

里卡多：阿比特博尔应该对纹身赌约“相当紧张”
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

里卡多：阿比特博尔应该对纹身赌约“相当紧张”

穆杰罗将允许限量F1车迷现场观赛
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

穆杰罗将允许限量F1车迷现场观赛

Trending

1
MotoGP

发生在红牛环的MotoGP骇人事故

2
勒芒24小时耐力赛

与你一同细数赛道上的勒芒传奇战车（5/9）

3
Formula 1

穆杰罗将允许限量F1车迷现场观赛

4
Formula 1

法拉利：重要的是理解斯帕灾难原因并往前进

5
Formula 1

国际汽联将复查吉奥维纳兹车轮脱落的“安全隐患”

3h

Latest news

维特尔仍然“以F1为重”，没有考虑其他选择
Formula 1

维特尔仍然“以F1为重”，没有考虑其他选择

国际汽联将复查吉奥维纳兹车轮脱落的“安全隐患”
Formula 1

国际汽联将复查吉奥维纳兹车轮脱落的“安全隐患”

里卡多：阿比特博尔应该对纹身赌约“相当紧张”
Formula 1

里卡多：阿比特博尔应该对纹身赌约“相当紧张”

穆杰罗将允许限量F1车迷现场观赛
Formula 1

穆杰罗将允许限量F1车迷现场观赛

法拉利一早料到会在斯帕陷入困境
Formula 1

法拉利一早料到会在斯帕陷入困境

Latest videos

巴林“椭圆形”外圈赛道 01:01
Formula 1

巴林“椭圆形”外圈赛道

Formula 1: 西班牙大奖赛的十件事 13:49
Formula 1

Formula 1: 西班牙大奖赛的十件事

梅赛德斯复盘西班牙大奖赛 08:36
Formula 1

梅赛德斯复盘西班牙大奖赛

为何2020赛季F1将被记录为“黄金年” 06:28
Formula 1

为何2020赛季F1将被记录为“黄金年”

当“洛基”光临F1，他却拍了一部Champ Car电影 02:52
Formula 1

当“洛基”光临F1，他却拍了一部Champ Car电影

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权