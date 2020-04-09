托德：汽车运动在疫情过后需要新方式

托德在接受Motorsport.com的独家专访时首次公开谈论这场危机，他说F1的成本“仍然很疯狂”，需要进一步削减以确保车队和这项运动能够生存下去。

他也很清楚，赛车运动——特别是一级方程式赛车——将需要按照他所说的“新协议”进行重新校准。

“我认为对于制造商而言，现在的首要任务不是确保汽车赛事的连续性，” 法国人表示，“我希望每个人都能留下来。这就是为什么我们必须聆听所有人的原因。”

“即使是大车队，也绝对不能觉得任何事情是理所当然的。因此，我们必须考虑一切。我们必须谦虚；我们喜欢它（赛车运动），但它对社会并不是必需品。因此，我们必须确保做出正确的选择、正确的决定。”

“这会需要一些时间，赛事会回来，而我真的希望它会在回归时变得更好。”

托德表示，国际汽联需要承担责任来鼓励车队做出留下的承诺，并坚称对于情况有多困难，其机构内部没有任何懈怠。

“我相信很多车队、供应商、制造商，他们可能不得不重审他们的项目。” 他补充说， “他们可能会被迫终止（参加F1）。”

“我不想太自信，但我希望一些车队老板或车队赞助商能保持动力。这就是为什么我们必须确保我们不会让他们气馁，因为他们可能会说‘好吧’，毕竟参赛的目的是什么？我还热爱它吗？我还需要它吗？

“所以，我们必须鼓励他们，确保他们仍然喜欢并且仍然需要它。对此，我们是有责任的。”

这项运动中每个人都面临的关键问题是赛事何时会重新开始。本周，在距离原定日期65天左右时，F1推迟了其本赛季第九场比赛——加拿大大奖赛。

然而，托德赞同F1首席执行官切斯·凯利的乐观看法，即一旦全球封锁解除，还是有可能制定出有意义的赛程。

“只要知道我们可以开始（赛季），我认为我们真的可以每月看到两三场大奖赛，”他说，“如果我们从七八月开始并进行到十二月，那么就有六个月时间，而五至六个月里每个月可以举行三场比赛。”

他指出，在重新制定新的F1赛历的时候，所有可能的选择都进行了考虑，只等障碍解除，赛季重新开始。

这包括全新的比赛日期、地点和关门比赛——至少在最初的时候，但他淡化了赛季延续到2020年之后的可能性。

“这已经讨论过了，将由商业权利持有人决定，他们可能会签订一些商业合同，”托德表示。

“因此，对于我们作为管理机构而言，要做的决定只是说‘是’或说‘否’，但这似乎不太可能。”

在周五再次举行F1车队老板会议、讨论降低F1成本上限以帮助确保车队生存下来之前，托德表示疫情危机带来了使未来更好的机会。

这就是为什么他觉得F1有机会摆脱已经成为常态的超高预算，并朝着更具可持续性的水平迈进。

“在每次灾难、每次危机中，你都经历很多坏事，但有一些好事，”他说，“因此，好事是我们有机会为未来做得更好。在F1中，主要是我们（在成本方面）达到了很高的程度，这在我看来是不合理的，我们需要解决。”

而就今年早些时候国际汽联与法拉利就后者2019年动力单元合法性达成私人协议引发的争议——使一些车队感到不安——做出了澄清。

他解释说，他“乐意”发布对此案的完整解释，但他表示如果没有法拉利的同意，他不能这么做。

“如果你问我，我希望能够提供相关情况的所有细节，但他们（法拉利）表示反对，”他说，“因此，我的意思是，它们已经受到制裁，但我们无法提供制裁的细节。

“很明显，我们本来可以什么也不说。但是我们认为，如果不说已经讨论了法拉利的案子并且做出了处罚，那就是错误的。 ”