里卡多驾驶迈凯伦F1赛车挣扎的原因

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虽然去年澳大利亚人在蒙扎取得了一鸣惊人的胜利，同时也是迈凯伦车队近九年来的首胜，让人不免想起了他毋庸置疑的才能，但这无疑是他在沃金车队的一次“特例”，除非在今年后半赛季，他能再次拿出技惊四座的英雄表现。

很少有人想到事情会以这样的方式收场。2021年，澳大利亚人从雷诺队被“挖”到迈凯伦，被认为是英国车队的一次重大转折。而现在这一历史将在奥斯卡·皮亚斯特里的身上重演。上个赛季，里卡多的挣扎是出于对新赛车理念的不适应所致，但他逐步解决了这一问题，并在蒙扎迎来了胜利果实。当然，这也为他锁定在迈凯伦的第二个赛季。

然而如今，澳大利亚人的挣扎不仅在持续，并且还在加剧。在2021年的13场比赛后，他在九场比赛中总计拿到了56分。而本赛季，他仅在五场比赛中获得了19分，并且其中的3分来自于伊莫拉冲刺赛的第六名。

那么为何在过去的两年里，驾驶迈凯伦赛车令里卡多如此之挣扎?

要记住的重要一点是，尽管2022年的规则变化或许预示着F1技术的大洗牌，但这并没有消除去年让迈凯伦赛车难以驾驶的许多特性。和MCL35M一样，MCL36在高速弯的表现出色，但在中速弯中的表现更为不堪。

去年年底，迈凯伦技术总监詹姆斯•基曾表示希望攻克这些弱点，确保如“一张白纸般”的新车“不会有任何遗留问题”。但最后里卡多还是在他的新赛车上遇到了“老毛病”。

“规则让赛车的感觉有所不同，但它们的DNA仍然非常相似，”夏休前，还未正式被通知将被皮亚斯特里取代的里卡多在接受Motorsport.com的采访时表示。

“去年的一些问题让我很挣扎，它们仍存在于这辆赛车里。我认为我们开始更好地理解问题是什么。因为显然我开始试着描述它，但要真正理解它，它是空气动力学，是几何学，比如……你明白我的意思吗？我们开始更好地理解它是什么，兰多也抱怨过。我想他已经习惯了。”

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

诺里斯同样举手赞同，承认今年的迈凯伦赛车带给了他类似的感觉。“我现在拥有的赛车完全不是我想要的驾驶风格，非常不适合我，”迈凯伦小将在匈牙利周末的一次采访中告诉Motorsport.com，“这并不是一件坏事，只是事情就是这样，你必须适应它。”

“这就是为什么我觉得今年我完成了合理的工作，适应了一些我不太想要或不喜欢的东西，”英国人笑着补充道，同时也承认考虑到赛车的局限性，能在伊莫拉登上领奖台着实令他“大吃一惊。”

这也显示出了今年诺里斯和里卡多的不同之处。在诺里斯完成自我调整并克服MCL36特点的同时，里卡多却很难以同样的方式做到这点。他一直是一位对赛车完全充满信心的车手，这让他具有侵略性，敢于放手一搏。然而过去两年迈凯伦未曾给予他这样做的机会。

同时里卡多表示，今年这款赛车出现的全新问题，令他的挫折变本加厉。“有些我们所说的挣扎或困难，是遗留下来的。然后可能会有一些新的问题，让你心想，该死的，好吧！”里卡多表示，“这取决于感觉。我想，这可能仍然很难解读，有时也让我很难在比赛中保持连贯性。我的单圈时间变化可能相当大，这通常是不正常的。”

“那种突发状况会让我措手不及，我会想，‘哦，该死，我没想到赛车会在那个弯角出现这种情况。’想要用一个简单的术语来解读这点还挺难的。”

当诺里斯在比赛中的表现得更加稳健的同时，里卡多则由于缺乏速度而变得颓势更明显。时常，无法理解赛车的反应也是澳大利亚人的痛点所在：“这就是它会产生一些挫折感的地方，比如，'为什么我当时锁死了？我没有做任何事情来诱发这种情况，所以为什么它会发生！ 诸如此类的事情。”

相较于里卡多，诺里斯所做的适应性调整在很大程度上解释了今年俩人之间的差距。但这并没有打击里卡多的信心，也并未让他对自己的能力产生任何怀疑。

“有些时候，当慢到0.8秒的时候，你知道吗，我不相信这可能发生，”澳大利亚人说道，“因为看看发车区，即使是最好的车手，无论你说的是谁，无论别人说的是谁，他们都不会比第二名快0.8秒。这是一个很大的差距。”

“关于赛车，我还有很多需要学习和理解的地方，搞清楚它并不总是那么容易，但我觉得我们越来越接近了。”

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

里卡多一直有信心情况会有所好转。复制蒙扎的胜利或将迎来一线生机，他从来没有动摇过，并相信突破已经不远了。

“我们显然尝试了很多东西，”澳大利亚人表示，“我认为今年我们了解的更多了，其中一些了解显然是从去年延续下来的。我仍然没有惊世骇俗的表现，但我并不是指我在一周后就会取得胜利，但我觉得它会到来。”

“这当然是让我保持动力的原因。我可以看到我周围的团队在做什么，正如他们相信这一点。他们说的不只是我想听的。如果你愿意的话，有些方式是很疯狂的。”

只不过里卡多需要的突破并没有及时到来。或许正如迈凯伦曾表示的，车队致力于让他加快速度，并正在逐渐失去耐心。而皮亚斯特里的意外出场给了车队一个不容错过的机会，即使是以牺牲里卡多这样的老牌冠军为代价。

但需要被铭记的是，里卡多是公认的赢家。他在F1的八场胜利凭借的都不是发车区中最快的赛车，足以证明了他有能力压榨出赛车的最佳表现。只不过有时候现实在于，车手和赛车并不总能“和睦共处”。此次合作失败的原因并不完全归咎于他。

无论里卡多最后去到哪里，目标都是重新找回自己的“魔力”，并在某种程度上重建声誉。而一辆他能与之合拍的赛车无疑将是快速实现这一目标的关键。

Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, celebrates on the podium Photo by: Steven Tee / Motorsport Images