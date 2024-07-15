比尔曼透露获得哈斯车队提拔的“主要原因”

奥利弗·比尔曼表示，在沙特大奖赛上成功替补卡洛斯·塞恩斯是他获得哈斯车队2025年F1席位的“主要原因”，虽然本赛季在F2的表现并不理想。

美国车队在英国大奖赛前确认比尓曼将成为下赛季的正式车手之一。届时，他将迎来作为全职车手的首秀。这一官宣酝酿已久，而前途岌岌可危的现任哈斯车手凯文·马格努森和外界一样完全不感到惊讶。

“我四个月前就知道了，差不多这么久，”丹麦人表示。“我的意思是，虽然四个月前还没有决定，但我清楚这将会发生，所以对我来说不是什么新闻。”

四个月前，由于塞恩斯患上阑尾炎，法拉利旗下的比尔曼获得了展示能力的机会。

这位当时还只有18岁的年轻英国人在驾驶SF-24赛车时给人留下了深刻印象，当时他排位赛排名第十一，正赛排名第七且全场比赛没有犯错，为法拉利车队拿到了重要的积分。比尓曼认为，这对他获得哈斯车队2025年的席位至关重要。

“我想我在沙特展示了能力，证明了作为新人，虽然缺乏经验，但并不落后于现役车手，”比尔曼在英国大奖赛上表示。

Nico Hulkenberg, Haas VF-24 battles with Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"我想我在沙特的表现确实不错，当然，就F2赛季的发展来说，也很难忽视。我仍然觉得我可以在自由练习中拿出好的表现，但我很高兴能在沙特替补参赛，因为我认为那是我能获得现在席位的主要原因。"

去年，比尔曼在F2获得年度第六名，在新秀成绩中仅次于维克多·马丁斯，排名第二，尽管他比马丁斯小四岁。但是，他的2024赛季发展不尽如人意。

这位Prema车手在吉达获得杆位后退出比赛，以顶替塞恩斯为法拉利比赛。他在单圈速度方面一直很挣扎，前八站比赛中仅获得了额外一次前二排发车的机会。

对于刚刚度过19岁生日的英国车手来说，比赛表现也不尽如人意。除了Prema赛车性能缺乏稳定性，他还在巴林、墨尔本和银石卷入了碰撞，在萨基尔和红牛环遭遇技术问题，在摩纳哥撞车退赛，在伊莫拉领跑时遭遇噩梦般的进站，在巴塞罗那冲刺赛中也只取得了令人沮丧的第21位。

"我感觉自己的表现比以往任何时候都要更好，但到了巴塞罗那，我却排在最后一名。去年我在那里以数秒的优势赢得了比赛，"他强调说，并感到困惑。

"我还没有答案。我希望我能把这种不稳定归咎于其他原因，而不是我自己，因为老实说，我觉得我的表现和以往一样好——这应该是合理的，因为我现在比之前经验丰富了很多。”

比尔曼在F2车手积分榜中排名第13位，他承认自己在很长一段时间里都在与2024赛季的达拉拉F2底盘所需要的驾驶风格作斗争。在代表哈斯参加了三次自由练习之后，他补充说：“尤其当我参加自由练习时，每个阶段（不同）赛车的平衡都在变化，这真的很难。”

Oliver Bearman, Prema Racing Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

此后他澄清说，他试图“更加适应F1“，而参加练习也让他与法拉利和哈斯的关系更加密切。

”我确实觉得在F1的出场很重要，“他说。”但在F2（适应赛车）一直有些困难，这是无法回避的事实。这总会在脑海中留下一个问号。”

到目前为止，比尔曼在2024年唯一一次登上领奖台是赢得奥地利冲刺赛。这在比尔曼本赛季黯淡的征程中，是一缕难得的阳光——就在哈斯宣布他的消息五天前。

"老实说，我认为这是一个再好不过的时机了，"他承认。"本赛季的 F2 比赛依然困难重重，因为就在周日（在红牛环），我的引擎还出现了故障。感觉所有的努力几乎都付诸东流。”

"这是个非常好的时机，一个非常重要的时机——不仅对于我在F1的前景，对车队也是，因为在F2中，我们需要好成绩来提升每个人的动力，这对我们真的很有帮助。”

现在，比尔曼希望能追随查尔斯·莱克勒克的脚步——最早在个人第二个赛季就晋升到法拉利。他总结说："我希望如此！那将是我的梦想。这不是我能决定的，我所能做的就是全力以赴。”

补充报道/Jonathan Noble &Jake Boxall-Legge

翻译/Chloe