决定摩纳哥F1大奖赛命运的五大因素

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这场在蒙特卡洛进行的街道赛长期以来都被视为“F1皇冠上的明珠”，在举行比赛的周末，赞助商为之惊艳，赛事比其他一切更吸引眼球。

不过，时代已经不同了，在新老板自由媒体的管理下，像赞德福特和迈阿密这样的新增热门赛站，满足了F1管理层对于车迷数量和商业利益方面的所有要求。这意味着，当F1开始和摩纳哥汽车俱乐部就新合同进行讨论时，F1的态度是如果自己得不到想要的东西，那么就会离开。

双方讨论的核心存在着几个关键因素，而摩纳哥和F1可以决定是想继续合作从而达成一些妥协，还是同意大家无法取得一致并停止比赛。内部人士表示，尽管有人怀疑F1会坚持己见然后抛弃摩纳哥大奖赛，F1 CEO斯蒂法诺·多梅尼卡利决心要让摩纳哥按照他的想法打造比赛。

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

赛事主办费

有这样一个长期流传的传说：摩纳哥对F1是如此的不可或缺，以致于它从来没付过赛事主办费。实际情况也不完全如此，组织者的确付了一笔费用，只是和其他分站不在同一个水平上。这笔费用，大家一般认为在1200到1500万美元之间，大约是很多其他分站的一半，和令人眼红的沙特阿拉伯和卡塔尔相比就更少了，这两场赛事付的费用是摩纳哥的三倍多。

F1并不指望摩纳哥能和其他费用出得最多的分站一样，不过希望能在目前的水平上增加一些。F1还要求摩纳哥可以在办赛日期上灵活一点，因为F1计划对赛历进行划区，想把迈阿密和蒙特利尔一起放在5月份，这样做的话可能会产生一些连锁影响。

A camera operator at work Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

F1电视节目制作

F1和车迷最大的不满之一是，摩纳哥是全年比赛中唯一一场电视转播时不使用常规比赛导播的比赛。相反，摩纳哥自己的团队掌控转播，过去这样做，有时候就导致其他比赛里常规播出的元素没有得到呈现。

重要的事故被漏播（塞尔吉奥·佩雷兹在排位赛里打转时电视画面切走了，还错过了费尔南多·阿隆索撞车的镜头）；比赛中的关键对抗会被忽视，因为镜头一直追着当地或者法国车手独自驾驶的场面；有些角度的选择也不是最佳。F1希望摩纳哥能和其他分站一样，放弃对于转播的控制权。

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

赞助和广告

F1在全球范围内的流行和商业吸引力帮助它获得了一些重要赞助商和支持者。F1努力确保自己官方合作伙伴的待遇，为他们提供花了大价钱得来的独家露出，这意味着不能出现竞争品牌。

在大部分比赛里，F1完全掌控赛道上的广告投放，确保它们的一致性。摩纳哥一直是个例外，保留了出售比赛时赛道边部分广告和赞助约的权益。使得FOM认为这种安排需要改变的主要原因无疑是，摩纳哥把赛道边的主广告位给了泰格豪雅，而泰格豪雅是F1官方计时合作伙伴劳力士的竞争对手。F1还是希望摩纳哥能接受和其他举办地一样的条件，在这一领域做出让步。

物流和基建

长期以来摩纳哥为各支车队提供的某些工作环境都是所有比赛中最艰难的：P房拥挤狭小，离围场又远。虽然随着时间的推移，这种情况已经得到了极大改善，目前的车库设施肯定比以前好多了，以前车队都挤在一个停车场里，不过基础建设依然成问题。

针对车迷的交通和物流显然还需改进，道路交通安排和公共交通显然还有改善的空间。由于当地并没有提供额外的火车和货运车次，车迷来去赛场时都要在尼斯和摩纳哥的火车站堵上几个小时。对于一项顶级体育赛事来说，没有做出相应合理的安排令人难以接受。

围场本身还是很拥挤，甚至于媒体设施也不足：食物供应缺乏（媒体中心的三明治也不够每个人吃），车队的Motorhome大部分没开门的时候，大家抱怨最多的就是要找到些吃的，太难了。

ST. HELENA - Extreme E - The Electric Odyssey moored off Monaco Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

赛道布局

对摩纳哥大奖赛最大的不满之一，是赛道本身太令人失望了。街道狭窄和曲折的特性让这里几乎无法完成超车，并导致很多连锁问题。

虽然F1并没有要求摩纳哥对赛道进行全面改造，但F1认为可以做出一些改进让比赛变得更精彩。建议是，可以把出隧道后之字弯的路肩后移，帮助拓宽弯角的入口，这样至少增加车手在其中可能的移动空间。F1还认为对其他某些赛段进行重新布置和安排，把它们扩宽一些，也能够帮助增加机会。

目前，摩纳哥坚决认为在这方面没有必要进行修改，不过也许考虑到丢失合同的风险，它会改变自己的态度。