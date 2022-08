萨弗诺尔：里卡多回到Alpine F1车队不会有问题

Alpine任然希望皮亚斯特雷可以填补费尔南多·阿隆索空出来的席位,并认为双方之间的合同能够有效确保这一结果。车队在周二下午宣布对年轻的澳大利亚车手的任命,但很短在社交媒体上否认此事。

可以理解的是,皮亚斯特里在看起来如果他想要在2023赛季参加F1,只能是Alpine把他租借给威廉姆斯的情况下,同意了前往迈凯伦,

但阿隆索突然决定离开腾出的席位,让所有情况变得相当复杂。如果皮亚斯特里真的去了迈凯伦,那么Alpine就要去外部寻找车手来替代。萨弗诺尔提到,周一阿隆索宣布将转投阿斯顿·马丁后,自己“接了几个来自其他潜在车手人选的电话”。

如果里卡多离开迈凯伦给皮亚斯特里让路,作为一位经验丰富并多次赢得比赛胜利的车手,他将是市场上最有吸引力的人选之一。尽管最近他在沃金显得并不适应。

一个潜在的问题是,当年里卡多在雷诺时代被车队花了大价钱聘用,并希望他能带领车队走向未来。但2020年,里卡多在效力法国车队第二个赛季就早早决定走人,2021赛季为迈凯伦效力。

雷诺阵营对这个决定相当不高兴,虽然车队管理层已经换人:西里尔·阿比特波尔早就走了,现在掌权的是萨弗诺尔和劳伦特·罗西,不过这依然可能是个问题。的确如此,据悉雷诺集团老板卢卡·德梅奥对里卡多的离开感到特别失望。

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

不过,当被Autosport问到里卡多的事情,萨弗诺尔比较了当初阿隆索重回车队的情况,并表示最重要的是找到对的车手去帮助实现车队力争上游的百场比赛计划。

“我是说,如果你看阿隆索,举例来说,他来来去去,我想其他车手也会发生这样的事情,”他说,“我完全不觉得这是一个问题。我认为我们需要关注的是,正如我所说的,我们对接下来89到88场比赛的计划。我们必须确保自己启用能得到的最好的车手去助益这样的计划,并且我们有一些人选。我们要把最好的车手放在埃斯特班(奥康)身边,这样才能朝着我们计划的目标前进。”

在皮亚斯特雷的社交媒体声明发布之前,萨弗诺尔也强调了车队可以与这位年轻车手合作,最终他确认还是为Alpine出战,尽管他试图转投迈凯伦为二者间的关系造成了可能的破坏。

他比较了他在英美车队管理层时,简森·巴顿想在2005年去威廉姆斯时的情形。在经历了一番官司后,巴顿最终还是留在了布莱克利的团队。

“我在这行已经够久了,看过这种事情会怎么发生和演变,”他说。“当时巴顿已经和威廉姆斯签了约,但最后还是留在英美车队。如果你记得那些日子,绝对是一点问题都没有。我是说,我知道奥斯卡和巴顿不一样,希望无论如何我们不要走那条路。“

Podium: Second place Juan Pablo Montoya, McLaren; Race winner Fernando Alonso, Renault and third place Jenson Button, BAR

Photo by: Sutton Images